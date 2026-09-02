Recuperaron autos, motos y detuvieron a un hombre en operativos del Gran Mendoza

Distintos hechos delictivos quedaron al descubierto durante distintos operativos realizado en Las Heras, Godoy Cruz y Guaymallén, donde se recuperaron vehículos denunciados como sustraídos, se detectó una motocicleta con pedido de secuestro y un hombre fue aprehendido cuando, presuntamente, intentaba llevarse herramientas de un taller.

Uno de los procedimientos se produjo en Godoy Cruz, en inmediaciones del barrio Campo Pappa. Durante un patrullaje por calle La Virgen, efectivos observaron un automóvil de color rojo cuyas características coincidían con las de un Ford Taunus denunciado como robado durante la noche. Al verificar su identificación, confirmaron que se trataba del vehículo buscado y procedieron a recuperarlo.

Autos y motos secuestradas En ese mismo departamento, otro episodio terminó con un hombre detenido luego de que el propietario de un taller mecánico ubicado en Rawson y Roca alertara sobre la presencia de una persona dentro del inmueble. Tras el aviso, los efectivos llegaron al lugar y encontraron al sospechoso mientras, de acuerdo con las actuaciones realizadas, sustraía herramientas. El hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, en Guaymallén, un patrullaje por las inmediaciones del barrio San Agustín permitió detectar una motocicleta estacionada en la vía pública. Se trataba de una Bajaj Boxer, cuya identificación fue verificada por los uniformados. La consulta permitió establecer que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro activo por una causa de hurto agravado, por lo que fue trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes.

Motos secuestradas durante los procedimientos. Finalmente, en Las Heras, un control realizado en la intersección de Lateral Oeste del Acceso Norte y Libertad terminó con la retención de una Keller 110 cc. En este caso, el rodado presentaba un concurso de faltas viales, por lo que se dio intervención a personal de Tránsito Municipal.