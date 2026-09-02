Detuvieron al presunto autor del brutal ataque a puñaladas dentro de un colectivo en Godoy Cruz

La investigación por el ataque a puñaladas ocurrido dentro de un colectivo en Godoy Cruz tuvo un avance durante las últimas horas con la detención de un hombre de 34 años, señalado como el presunto autor de la agresión contra Uriel Axel Siriani , de 20 años.

El episodio ocurrió el 30 de agosto , cuando el joven viajaba en una unidad del Grupo 400, perteneciente a la Empresa Alvear , que circulaba por calle Joaquín V. González . Durante el recorrido, Siriani fue atacado con un arma blanca y terminó con tres heridas en la espalda , por lo que debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

A partir de ese momento, los investigadores de la División Homicidios comenzaron a trabajar para identificar al responsable. La pesquisa incluyó tareas de vigilancia, investigación y el análisis de cámaras de seguridad , elementos que permitieron avanzar sobre la identidad y el posible paradero del sospechoso.

Finalmente, el hombre fue localizado en el barrio Campo Papa, Godoy Cruz . Al advertir la presencia de los efectivos, intentó escapar, pero fue alcanzado y reducido. Durante el procedimiento también se constató que sobre él pesaba un pedido de captura vigente .

La captura se produjo luego de varios días de investigación y permitió poner nuevamente bajo la lupa el ataque que había dejado al joven en grave estado.

Durante el procedimiento de detención se registraron además incidentes con familiares del sospechoso, quienes agredieron a los efectivos cuando intentaban retirar al hombre del lugar. Ante esta situación, se desplegó un operativo para concretar su traslado.

El sospechoso quedó a disposición de la UFI de Homicidios, que continuará con las medidas destinadas a establecer su responsabilidad en el ataque sufrido por Siriani dentro del colectivo.

La agresión ocurrió durante el recorrido del colectivo

El ataque se produjo alrededor de las 20 del domingo 30 de agosto, cuando la unidad circulaba hacia el sur. Al llegar a la parada ubicada en Joaquín V. González y Salvador Arias, varios pasajeros descendieron y, en medio de esa situación, uno de ellos salió corriendo en dirección norte.

Dentro del colectivo, en tanto, los pasajeros advirtieron lo que había ocurrido. Desde la parte trasera comenzaron los gritos de alerta: un joven había sido apuñalado y estaba perdiendo una importante cantidad de sangre.

Siriani recibió asistencia inicial y fue trasladado al Hospital El Carmen, ubicado a pocas cuadras del lugar. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo derivó al Hospital Lagomaggiore.

Los médicos determinaron que presentaba tres heridas de arma blanca en la espalda, sobre el costado derecho y a la altura de las costillas. Desde entonces, permanecía internado bajo atención médica.