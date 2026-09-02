Manipulaba cables de un tendido eléctrico, lo descubrieron y terminó aprehendido en Luján de Cuyo

El sospechoso fue aprehendido tras de ser descubierto mientras manipulaba cables de un tendido eléctrico, para hacer una conexión clandestina.

Un hombre de 53 años fue aprehendido durante la noche del miércoles en Luján de Cuyo, luego de ser descubierto mientras realizaba unapresunta conexión clandestina sobre un tendido eléctrico. Los efectivos secuestraron una escalera, un conector eléctrico y cinta aislante que fueron usados durante la maniobra.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 20 en calles Guiñazú y Alberti, cuando efectivos fueron desplazados al lugar luego de que el Centro Estrategico de Operaciones (CEO) recibiera el aviso. Al arribar, encontraron a uno de los sospechosos subido a una escalera y manipulando cables.

Secuestraron elementos utilizados para la maniobra El hombre fue aprehendido en el lugar. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una escalera de madera, un conector eléctrico y cinta aislante, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones.