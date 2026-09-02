La defensa de Pity Álvarez busca frenar el juicio con 14 argumentos por su salud mental
Los abogados de Cristian "Pity" Álvarez argumentaron que el músico enfrenta un riesgo inminente en su salud e integridad psicofísica.
La estrategia de la defensa de Pity Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, sumó un nuevo capítulo en el juicio que se le sigue por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Los abogados del músico presentaron un hábeas corpus compuesto por 14 puntos centrales dirigidos al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, con el objetivo primordial de frenar el debate oral y público alegando un severo deterioro en las condiciones de salud física y mental del imputado.
El pedido de hábeas corpus expone la necesidad de adoptar medidas preventivas e inmediatas a favor del cantante. Entre los argumentos principales expuestos por los letrados, se destaca la denuncia sobre “la existencia de una amenaza actual, concreta e inminente respecto de la libertad física y ambulatoria de nuestro asistido, así como el grave riesgo existente para su salud, integridad psicofísica, defensa material y vida”.
Los reclamos clave de la nueva defensa
Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños, quienes asumieron recientemente la representación legal del artista, estructuraron su solicitud formal en varios ejes de acción técnica y legal:
Suspensión preventiva del juicio: requirieron al tribunal la interrupción inmediata del debate oral y la remisión de un informe detallado sobre los antecedentes médicos, decisiones judiciales y actuaciones previas en el expediente.
Revisión de grabaciones por somnolencia: pidieron la entrega digital de los registros audiovisuales completos de las audiencias, haciendo especial hincapié en los momentos en que se registraron episodios de desconexión y somnolencia del acusado, quien fue fotografiado dormido durante los alegatos.
Peritaje multidisciplinario urgente: demandaron una evaluación médica y psicológica integral para determinar si Álvarez posee una capacidad neuropsíquica estable y continua que le permita comprender el proceso y participar activamente en su propia defensa.
Varapalos procesales previos
El planteo mediante este recurso se produce luego de que el tribunal denegara las primeras solicitudes interpuestas por la defensa. En la última jornada parlamentaria y judicial, los magistrados rechazaron tanto el pedido de nulidad del debate como la posibilidad de llevar a cabo un juicio por jurados populares, lo que significó el primer revés procesal para los abogados Queijeiro y Baños en el afán de modificar el rumbo del proceso.