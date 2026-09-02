La defensa de Pity Álvarez busca frenar el juicio con 14 argumentos por su salud mental

Los abogados de Cristian "Pity" Álvarez argumentaron que el músico enfrenta un riesgo inminente en su salud e integridad psicofísica.

La defensa solicita peritajes multidisciplinarios urgentes y la revisión de los videos donde se lo vio dormido durante las audiencias.

La estrategia de la defensa de Pity Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, sumó un nuevo capítulo en el juicio que se le sigue por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Los abogados del músico presentaron un hábeas corpus compuesto por 14 puntos centrales dirigidos al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, con el objetivo primordial de frenar el debate oral y público alegando un severo deterioro en las condiciones de salud física y mental del imputado.

El pedido de hábeas corpus expone la necesidad de adoptar medidas preventivas e inmediatas a favor del cantante. Entre los argumentos principales expuestos por los letrados, se destaca la denuncia sobre “la existencia de una amenaza actual, concreta e inminente respecto de la libertad física y ambulatoria de nuestro asistido, así como el grave riesgo existente para su salud, integridad psicofísica, defensa material y vida”.

Los reclamos clave de la nueva defensa Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños, quienes asumieron recientemente la representación legal del artista, estructuraron su solicitud formal en varios ejes de acción técnica y legal: