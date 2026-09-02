Pity Álvarez, ante una jornada decisiva: médicos y peritos declararán en el juicio por el crimen de Lugano

El juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez tendrá este miércoles una jornada considerada relevante para la estrategia de la defensa. Seis testigos, entre médicos y peritos, declararán ante el tribunal en el proceso que investiga el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

La audiencia comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires , integrado por los jueces Gustavo Goerner, Alejo Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Según explicó Sebastián Queijeiro, uno de los nuevos abogados defensores del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, los testigos convocados son profesionales que elaboraron informes incorporados al expediente .

El punto central para la defensa estará puesto en determinar qué disparo provocó la muerte de Díaz . Queijeiro sostuvo que establecer si la víctima falleció a causa del primer impacto o de alguno de los posteriores podría modificar el encuadre jurídico que se planteará en el alegato final.

La defensa busca sostener la hipótesis de la legítima defensa . En ese sentido, el abogado explicó que, si el primer disparo hubiera sido el que provocó la muerte, podría sostenerse esa figura jurídica, mientras que si el fallecimiento se produjo por los disparos posteriores, podría discutirse un exceso en la legítima defensa .

Primer revés para la defensa

La jornada se desarrollará luego de que, en la última audiencia, los magistrados rechazaran el pedido de nulidad del debate y la solicitud para que el proceso se realizara mediante un juicio por jurados populares.

La decisión significó un primer revés para Queijeiro y Javier Ignacio Baños, quienes asumieron recientemente la defensa de Álvarez. Queijeiro, además, había representado legalmente al músico durante la primera etapa de la investigación, aunque posteriormente renunció.

El crimen de Villa Lugano

El hecho ocurrió el 12 de julio de 2018, cuando Álvarez mantuvo un enfrentamiento con Díaz en el complejo Cardenal Samoré. Según la acusación, el músico le disparó en cuatro oportunidades, luego descartó el arma en una alcantarilla y se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

Posteriormente, Álvarez se entregó ante la Justicia. En aquel momento, frente a los medios de comunicación, pronunció una frase que quedó vinculada al caso: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

Ahora, las declaraciones de los médicos y peritos podrían aportar elementos determinantes para establecer la mecánica del ataque y, especialmente, cuál de los disparos provocó la muerte de Díaz, un aspecto que la defensa considera clave para definir su planteo ante el tribunal.