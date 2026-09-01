Tensión en una escuela: un alumno llevó la réplica de un arma y amenazó a compañeros

Un nuevo episodio encendió la preocupación en una escuela secundaria de la ciudad de Córdoba . Este martes, durante el mediodía, estudiantes de un establecimiento de barrio Villa Corina, en el sector noreste de la capital, alertaron a las autoridades por la presencia de un alumno que tendría una réplica de arma de fuego y que habría amenazado a otros compañeros.

Tras recibir el aviso, personal policial se hizo presente en la institución e inició un procedimiento para determinar qué había ocurrido. En ese marco, los efectivos secuestraron una réplica similar a un arma de aire comprimido, tres balines y una mochila.

De acuerdo con la información consignada en el parte policial, una autoridad del colegio relató que varios estudiantes se habían acercado para advertir sobre las presuntas amenazas realizadas por uno de sus compañeros.

Durante la intervención, los agentes tomaron contacto con una adolescente, quien entregó de manera voluntaria una mochila. En el interior encontraron el elemento que imitaba un arma y los tres balines. Según se informó, la réplica no contaba con número de serie.

Por el momento, el episodio es investigado para establecer con precisión las circunstancias en las que el objeto ingresó al establecimiento y determinar qué ocurrió entre los estudiantes involucrados.

Otro antecedente con un alumno

La situación ocurre apenas seis días después de otro episodio registrado en una escuela de la ciudad de Córdoba, donde también se detectó el ingreso de elementos que podían ser utilizados como armas.

El pasado 26 de agosto, alumnos de un establecimiento ubicado en la zona norte fueron a la escuela con un revólver, municiones, un cuchillo y una manopla de acero. En aquel caso, una de las hipótesis que manejaban los investigadores señalaba que los elementos podrían haber sido llevados con la intención de utilizarlos contra estudiantes de otra institución.

La sucesión de ambos hechos, registrados en menos de una semana, vuelve a poner bajo la lupa los controles y las situaciones de violencia que pueden producirse dentro de las escuelas, además de generar preocupación entre las comunidades educativas.