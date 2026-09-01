El millonario embargo al hombre que dejó una conservadora con un riñón en Aeroparque por una "broma"

Una conservadora de telgopor abandonada en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery generó un fuerte despliegue de seguridad y derivó en la detención de un hombre de 46 años, que será embargado . El hallazgo de un riñón cubierto de hielo despertó el operativo que tuvo un sorpresivo desenlace.

El episodio comenzó cuando trabajadores de la zona encontraron la caja térmica junto a un cantero perteneciente a Activos Nacionales. Lo que terminó de encender las alarmas fue un mensaje escrito con marcador negro sobre el recipiente, con referencias a Migraciones y a un supuesto secuestro.

Frente a la posibilidad de que se tratara de una situación de riesgo, se puso en marcha un procedimiento preventivo. Al lugar llegaron efectivos de la Policía Federal , bomberos, personal sanitario y especialistas encargados de inspeccionar la conservadora.

Cuando los investigadores pudieron revisar su contenido, encontraron una víscera cubierta con hielo. Por sus características, durante los primeros momentos no pudieron descartar que fuera un órgano humano , por lo que se realizaron los peritajes correspondientes.

La incógnita quedó resuelta cuando los especialistas determinaron que se trataba de un riñón de origen animal. Paralelamente, los investigadores comenzaron a reconstruir quién había dejado la conservadora y recurrieron a las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Una broma que terminó con un detenido

Las imágenes permitieron identificar al responsable, un comerciante de 46 años, quien posteriormente explicó ante la Justicia que había comprado el órgano en un supermercado y lo había colocado dentro de la conservadora con hielo.

Según declaró el acusado, no pretendía provocar una amenaza ni generar una situación de alarma. Su objetivo, de acuerdo con su versión, era realizarle una broma a una amiga abogada que reside en Balcarce.

Dejó una conservadora con un riñón en Aeroparque, terminó detenido y con un embargo millonario

El hombre habría escogido el riñón por su aspecto y lo habría utilizado como parte de una puesta en escena relacionada con una situación que ambos habían vivido durante unas vacaciones en Punta Cana.

Sin embargo, el particular modo elegido para llevar adelante el supuesto chiste terminó teniendo consecuencias muy diferentes a las esperadas. La conservadora fue tomada como un elemento potencialmente peligroso, se activó un procedimiento de seguridad y el caso pasó a la Justicia.

En libertad, pero con un embargo

La investigación quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien resolvió que el comerciante continuara el proceso en libertad. No obstante, el magistrado también ordenó un embargo de $8 millones, destinado a responder por los gastos derivados del importante operativo que se desplegó luego del hallazgo.

Así, lo que había comenzado como una supuesta broma entre conocidos terminó con una intervención de las fuerzas de seguridad, una investigación judicial y un millonario embargo.