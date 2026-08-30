Disponen un aumento del 10% para la Policía Federal, pero el 65% del personal seguirá bajo la línea de la pobreza

El Gobierno Nacional dispuso un aumento de casi un 10 por ciento en cuatro cuotas para la Policía Federal. Sin embargo, con este incremento inclusive un 65 por ciento del personal de la fuerza seguirá por debajo de la línea de la pobreza, según la Canasta Básica Alimentaria de julio. El dato surge del análisis de los haberes publicados por el Ministerio de Seguridad.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, los aumentos que dispuso el Ministerio de Seguridad que encabeza Alejandra Monteoliva se darán de forma escalonada: 4,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, totalizando un 9,8%. Se fijaron nuevos valores para el haber mensual, el suplemento particular por `Zona`, el valor del Servicio de Policía Adicional y distintas Compensaciones.

“Se fijaron nuevos valores para el haber mensual, como así también para el suplemento particular por `Zona`, el valor del Servicio de Policía Adicional y las distintas Compensaciones”, indicó un comunicado difundido a la fuerza de manera interna.

Sin embargo, estos aumentos no solucionan la grave crisis económica que viven tanto los miembros de la PFA como los de otras fuerzas federales, ya que con estos incrementos un 65 por ciento de los efectivos policiales continuará por debajo de la línea de la pobreza.

En ese sentido, el INDEC informó que una familia de cuatro integrantes (matrimonio y dos hijos) necesitó $1.564.716 para no ser pobre y $708.016 para no caer en la indigencia.

Con estos incrementos, solo estarán por encima de esa situación los comisarios generales ($3.646.718,76 en septiembre; $3.712.359,69 en octubre; $3.771.757,45 en noviembre; y $3.828.333,81 en diciembre), los comisarios mayores ($3.315.198,87 en septiembre y $3.480.303,47 en diciembre), los comisarios inspectores ($2.923.006,64 en septiembre y $3.068.579,15 en diciembre), los comisarios ($2.330.978,66 en septiembre y $2.447.066,80 en diciembre), los subcomisarios ($1.908.869,39 en septiembre y $2.003.935,51 en diciembre); y los principales, aunque estos apenas por arriba de la suma señalada por el INDEC ($1.599.658,05 en septiembre y $1.679.324,73 a fin de año).

Entre los suboficiales, los que superarán ese número son los suboficiales mayores, auxiliares, escribientes y los sargentos primero.

El resto de las jerarquías no superarán el índice de la pobreza ni siquiera al terminar de percibir los incrementos en diciembre.

Un agente que sale a las calles, tras egresar de la escuela de policía, cobrará en septiembre $1.105.123,47 y en diciembre redondeará un sueldo de $1.160.161,18. Un cabo tendrá $1.215.635,82 el mes que viene y $1.276.177,30 en diciembre.

Un cabo primero percibirá en septiembre $1.337.199,40 y en diciembre $1.403.795,03. Un sargento tendrá $1.470.919,34 y al finalizar el año $1.544.174,54.

Ya un sargento primero superará la línea de la pobreza marcada por el INDEC, aunque no habrá mucha diferencia, ya que tendrá el mes que viene $1.618.011,27 y en diciembre $1.698.591,99.

Por su parte, un suboficial escribiente arrancará con $1.779.812,40 y luego se irá a $1.868.451,19; un suboficial auxiliar de $1.957.793,64 pasará a $2.055.296,31; y un suboficial mayor de $2.153.573,01 a $2.260.825,94.

¿Cuáles son los sueldos más bajos en la fuerza?

Entre los oficiales, los sueldos que seguirán por debajo de esa estadística son los de ayudante ($1.203.771,93 en septiembre y $1.263.722,56 en diciembre), subinspector ($1.324.149,12 y $1.390.9094,82) e inspector ($1.456.564,03 y $1.529.104,30).

Por otra parte, un cadete de tercer curso, que al año siguiente sale a las calles, percibirá $829.260,02 en septiembre y llegará a diciembre con $870.559,10, aunque con los descuentos redondeará una cifra algo superior a los $700 mil pesos.

“Le quedan $700 mil pesos en mano porque les descuentan 8% de caja, 8% de Bienestar más algunos descuentos de ayuda mutua para ir pagándose los uniformes y otras cosas. Se reciben con $700 mil pesos de bolsillo”, reveló un efectivo de la fuerza a NA.