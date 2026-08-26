Empleados de Comercio: cuánto cobran en septiembre con aumento y bono

Los empleados de Comercio cobran en septiembre un nuevo aumento acordado en paritarias. Además, la liquidación incluye la última cuota de $25.000 del bono extraordinario. Cuánto cobra cada categoría y cómo sigue el acuerdo salarial.

El acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias estableció una suba total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, dividida en tres aumentos del 1,9%.

El septiembre los empleados de comercio cobran aumento y la ultima cuota del bono extraordinario.

Para los salarios que se cobran en septiembre se toman los básicos actualizados y se suman $120.000 en conceptos no remunerativos, además de la última cuota de $25.000 de la asignación extraordinaria.

Los montos finales pueden variar según la antigüedad, el presentismo y otros adicionales que correspondan en cada caso.

Escala salarial de Empleados de Comercio

Estos son los básicos de agosto y los montos que resultan de sumar los $120.000 no remunerativos y la cuota extraordinaria de $25.000:

Maestranza

Maestranza A: $1.160.461 de básico y $1.305.461 con adicionales del acuerdo.

Maestranza B: $1.163.793 y $1.308.793.

Maestranza C: $1.175.464 y $1.320.464.

Administrativos

Administrativo A: $1.172.965 y $1.317.965.

Administrativo B: $1.177.971 y $1.322.971.

Administrativo C: $1.182.970 y $1.327.970.

Administrativo D: $1.197.978 y $1.342.978.

Administrativo E: $1.210.482 y $1.355.482.

Administrativo F: $1.228.824 y $1.373.824.

Auxiliares especializados

Auxiliar especializado A: $1.187.140 y $1.332.140.

Auxiliar especializado B: $1.202.145 y $1.347.145.

Cajeros

Cajero A: $1.177.132 y $1.322.132.

Cajero B: $1.182.970 y $1.327.970.

Cajero C: $1.190.474 y $1.335.474.

Personal auxiliar

Personal Auxiliar A: $1.177.132 y $1.322.132.

Personal Auxiliar B: $1.185.469 y $1.330.469.

Personal Auxiliar C: $1.212.983 y $1.357.983.

Vendedores

Vendedor A: $1.177.132 y $1.322.132.

Vendedor B: $1.202.148 y $1.347.148.

Vendedor C: $1.210.482 y $1.355.482.

Vendedor D: $1.228.824 y $1.373.824.

Bono de $25.000: quiénes lo cobran en septiembre

La paritaria estableció una asignación extraordinaria de $50.000, dividida en dos cuotas de $25.000.

La primera se aplicó sobre los salarios de julio y la segunda corresponde a los salarios de agosto. Por eso, esta última cuota aparece en los recibos que los trabajadores cobran durante septiembre.

La asignación extraordinaria no se suma al salario de septiembre, que se cobra durante octubre.

Cómo sigue el aumento de Empleados de Comercio

El acuerdo todavía contempla un tercer incremento del 1,9% sobre los salarios de septiembre, que se verá reflejado en la liquidación correspondiente a ese mes.

Por otra parte, los $120.000 no remunerativos seguirán vigentes. Su incorporación a los básicos comenzará en diciembre de 2026, en cuotas mensuales de $20.000 hasta mayo de 2027.