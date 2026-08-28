Becas Manuel Belgrano: 50% de aumento para septiembre, con requisitos para acceder

Las Becas Manuel Belgrano tendrán fuerte aumento para el próximo mes. Cómo acceder al beneficio desde septiembre.

El Gobierno oficializó un aumento superior al 50% en las Becas Manuel Belgrano, elevando el monto mensual a $187.495. La medida se formalizó mediante la Resolución 544/2026 de la Secretaría de Educación, firmada por el secretario Carlos Torrendell, y se aplicará con carácter retroactivo a partir de junio.

Hasta el momento, los beneficiarios percibían $122.527, por lo que en las liquidaciones de septiembre se cobrará el nuevo monto junto con las diferencias acumuladas de los meses anteriores. Para este año, el programa contempla un cupo de hasta 36.000 becas distribuidas entre estudiantes de universidades públicas de todo el país.

Requisitos para cobrar las becas Manuel Belgrano Para acceder al cobro mensual, la Secretaría de Educación establece las siguientes condiciones:

Nacionalidad: Ser argentino nativo o naturalizado.

Estudios: Estudiar una carrera estratégica en una universidad pública (nacional o provincial) y no adeudar materias del secundario al inscribirse.

Edad: Tener hasta 30 años al ingresar o hasta 35 años para estudiantes avanzados. Quedan exentas de este límite las personas con discapacidad o al frente de hogares monoparentales.

Ingresos: Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Compatibilidad: No percibir otros beneficios económicos estatales con objetivos similares. El beneficio se otorga por 12 meses y puede renovarse anualmente hasta un máximo de tres años para carreras de pregrado y cinco años para carreras de grado, sujeto al cumplimiento de los requisitos académicos.

A qué carreras alcanza El programa busca fortalecer la formación profesional en sectores clave para el desarrollo productivo, científico y tecnológico. Las disciplinas alcanzadas incluyen: