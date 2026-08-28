Nuevo aumento de las prepagas: ¿cuánto habrá que pagar desde septiembre?

Las empresas de medicina prepaga aplicarán nuevas subas en septiembre y volverán a ajustar sus cuotas por encima de la inflación acumulada en lo que va del año.

Las empresas de medicina prepaga oficializaron los aumentos que aplicarán a sus afiliados durante septiembre, con incrementos que van del 1,9% al 3,1%, según la compañía y el plan contratado. De esta manera, el sector mantiene una evolución de precios superior a la inflación acumulada durante 2026.

La mayor suba corresponderá a Swiss Medical, que aplicará un incremento del 3,11%, ya informado a la Superintendencia de Servicios de Salud. En tanto, los planes de Omint aumentarán un 2,9%, mientras que en Osde los ajustes oscilarán entre el 1,9% y el 2,3%.

Por su parte, Galeno aplicará incrementos de entre 2,3% y 2,8%. El Hospital Alemán ajustará sus cuotas un 2,36%, mientras que el Hospital Italiano implementará una suba del 2,1%.

Las prepagas le ganan a la inflación en el acumulado del año Con el nuevo aumento previsto para septiembre, las empresas de medicina prepaga consolidan una evolución de precios que se mantiene por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En promedio, las cuotas acumulan desde enero una suba de entre 20% y 21%, mientras que la inflación registró una variación acumulada del 19,3%. Así, las prepagas presentan una ventaja de aproximadamente 1,7 puntos porcentuales frente al nivel general de precios.