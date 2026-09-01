Tragedia por monóxido de carbono: murieron una mujer y su hijo de 9 años, y su hija de 13 está internada

Una mujer de 44 años y su hijo de 9 murieron tras una intoxicación en su casa. Una adolescente de 13 años fue internada.

Una tragedia ocurrió cerca de las 23.30 de este lunes en un edificio ubicado sobre la avenida Córdoba al 4600, a la altura de Malabia. El episodio se registró en un departamento del segundo piso del inmueble de 11 plantas y provocó un amplio operativo de emergencia, con seis móviles del SAME, un vehículo de triage y una unidad médica de apoyo privado.

Al ingresar a la vivienda, los equipos de emergencia encontraron tendidos en el piso a la mujer de 44 años y al nene de 9. El personal realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre ambos, pero pese a los esfuerzos médicos se confirmó que habían fallecido en el lugar. La adolescente de 13 años presentaba dificultad respiratoria severa y signos avanzados de asfixia, por lo que fue trasladada al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

Donde ocurrió el hecho Luego del episodio se interrumpió el suministro de gas y se solicitó la intervención de una cuadrilla de Metrogas. De acuerdo con la información preliminar, la intoxicación habría estado vinculada con la cocina y la falta de rejillas de ventilación superiores. Los peritajes quedaron a cargo de la Comisaría Vecinal 14A y la Policía Científica, mientras que la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 50, a cargo del doctor Orfila.

Cómo prevenir una tragedia Estos dispositivos pueden funcionar conectados a un tomacorriente o a pila y, son de fácil instalación y no requieren necesariamente la intervención de un técnico especializado.