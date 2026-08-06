Tres hombres detenidos y un arsenal secuestrado en procedimientos realizados en el Gran Mendoza

Tres hombres detenidos y tres armas de fuego secuestradas fue el resultado de distintos procedimientos realizados en Las Heras, Godoy Cruz y Guaymallén . Durante las intervenciones también fueron incautadas municiones y un arma de fabricación casera, que quedaron a disposición de la Justicia.

Las intervenciones estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje ( UEP) y de la U nidad de Acción Preventiva ( UAP ), que actuaron en distintos puntos del Gran Mendoza luego de denuncias y maniobras operativas desplegadas en la vía pública.

El primero de los procedimientos se desarrolló en el barrio Sargento Cabral , en Las Heras , cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) intentaron identificar a un grupo de jóvenes en inmediaciones de Cordón del Plata y Los Cóndores.

Al advertir la presencia policial, uno de ellos escapó a pie, aunque fue alcanzado tras una persecución. Durante el rastrillaje realizado sobre el recorrido, los uniformados encontraron una pistola Browning calibre .380 que el sospechoso había descartado mientras huía. El arma tenía un cartucho en la recámara y seis municiones en el cargador, una de ellas de punta hueca.

Arma, municiones y cartucho secuestradas durante la maniobra ralizada en Las Heras. El portador del armamento las descartó cuando intentaba huir delos efectivos.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en Godoy Cruz , luego de que ingresara una denuncia por disparos contra una vivienda del barrio Soberanía.

Mientras recorrían la zona, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Godoy Cruz (UAP)interceptaron un vehículo que salía del sector por calle Rawson. Durante el control, el conductor manifestó que llevaba un revólver calibre .32 sin la documentación correspondiente.

Vainas servidas y municiones secuestradas junto con un revolver en Godoy Cruz.

Además del arma, fueron secuestradas cuatro vainas servidas, tres cartuchos y el vehículo en el que se desplazaba. El conductor quedó a disposición de la Justicia.

Un arma casera tras una denuncia en Guaymallén

El tercer procedimiento ocurrió en Guaymallén, sobre calle Arenales y el lateral del Acceso Este, luego de que un llamado alertara sobre un grupo de personas que amenazaba a transeúntes.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron que uno de los sospechosos arrojó un objeto hacia un sector parquizado. Tras controlar la situación, comprobaron que se trataba de un arma de fuego de fabricación casera, con la empuñadura encintada.

Arma de fabricación casera secuestrada durante el procedimiento realizado en el departamento de Guaymallén.

Por este hecho, un adolescente de 17 años quedó a disposición de la justicia, mientras que los otros cuatro menores fueron puestos a disposición de las autoridades conforme a la normativa vigente.