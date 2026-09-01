Se frenó la producción de petróleo en Chubut por un insólito motivo: tres pozos quedaron paralizados

El robo de 600 metros de cables de cobre provocó un corte de energía en un yacimiento de Comodoro Rivadavia. La pérdida estimada es de 15 m³ de crudo por día.

En Chubut se frenó la producción luego del robo de cables de cobre.

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo consecuencias directas sobre la actividad petrolera en Chubut. Dos robos de cables de cobre obligaron a paralizar este martes tres pozos de extracción del Yacimiento CDR, en Comodoro Rivadavia, luego de que el tendido eléctrico fuera vandalizado.

El incidente ocurrió en la Sub-Estación BV-395. A las 00:08, la Sala de Control detectó un corte de energía que se había producido durante la tarde del lunes. Cuando comenzó la inspección, se comprobó que los responsables habían derribado cinco postes y cortado cuatro vanos de cableado de cobre.

El robo se descubrió luego de una revisión nocturna en el pozo. NA Robaron 600 metros de cables y dejaron tres pozos sin actividad A la 1:10, una patrulla de Pecom llegó al sector y encontró los tendidos dañados. Poco después, a la 1:52, se confirmó el faltante de 600 metros de cables en el Campamento Central. En el lugar también fue encontrada la funda del serrucho que habría sido utilizado durante el robo.

El hecho tuvo un efecto inmediato sobre la producción: tres pozos petroleros quedaron fuera de actividad. Según lo trascendido, el perjuicio alcanza los 15 metros cúbicos de crudo por día, además de las pérdidas económicas derivadas de la interrupción de las operaciones.

El hecho provocó que se pierdan 15 metros cúbicos de crudo por día. NA Voceros vinculados al caso advirtieron sobre el “accionar impune de las bandas dedicadas al tráfico de cobre en la región”, pese a las medidas implementadas por la seguridad privada. El episodio volvió a poner el foco sobre el impacto que este tipo de delitos puede generar sobre instalaciones vinculadas con la industria petrolera.