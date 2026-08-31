Desplazaron a un jefe militar en Chubut y sospechan que se debe a su cercanía con Victoria Villarruel

El oficial fue apartado de su cargo en el Regimiento de Caballería de Exploración 3 de Esquel apenas doce meses después de haber asumido. El Ejército sostiene que se trata de un movimiento de rutina, lo vinculan con el sobrevuelo que la vicepresidenta realizó en enero.

Victoria Villarruel en Chubut, en 2025, cuando el gobernador Nacho Torres la invitó al Acto por los 90 años del pueblo de Río Mayo.

El Gobierno dispuso el relevo de Gonzalo Domine de su función como segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3, con asiento en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut. La medida llama la atención porque el militar llevaba apenas un año en ese destino y porque, según trascendió, el cambio estaba pautado originalmente para diciembre.

Ese adelantamiento en el calendario es lo que alimenta las sospechas: distintas fuentes ubican el origen de la decisión en la visita que la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo a la región el 12 de enero pasado, cuando el fuego golpeaba con fuerza al noroeste chubutense.

El sobrevuelo que despertó las sospechas Aquel día, en medio de la emergencia ígnea, Villarruel había expresado públicamente su preocupación por el impacto del fuego en la Patagonia. En sus redes sociales había señalado que los parques nacionales y las tierras fiscales y privadas de la región vienen siendo devastadas año a año por incendios que se originan tanto por intención como por descuido o casualidad.

Para sobrevolar la zona incendiada, la vicepresidenta —cuya relación con el presidente Javier Milei y su círculo más cercano atraviesa un fuerte distanciamiento— habría recurrido directamente al Ejército después de que el Ministerio de Seguridad le negara el traslado aéreo que había solicitado. Fue entonces cuando, de acuerdo con las versiones que circularon en su momento, se habría gestionado una aeronave de esa fuerza para trasladarla.

Domine es señalado como uno de los responsables de haber facilitado esa gestión. Sin embargo, voces internas del Ejército salieron a desmentir su participación en el operativo ante consultas periodísticas, y precisaron que la aeronave utilizada pertenecía a otra dependencia, no a la relacionada con el oficial desplazado.