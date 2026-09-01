Confirmaron el vínculo entre la muerte de Silvina Luna y la cirugía de Aníbal Lotocki

La investigación por la muerte de Silvina Luna sumó una nueva pieza clave. Una junta médica integrada por diez profesionales amplió la pericia realizada anteriormente y estableció un vínculo causal entre la sustancia que le aplicó el cirujano Aníbal Lotocki durante una intervención estética y el deterioro de salud que sufrió la modelo hasta su fallecimiento.

Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de atravesar durante años graves problemas de salud y permanecer en tratamiento de diálisis mientras esperaba un trasplante renal.

Según las conclusiones de la nueva junta médica, el polimetilmetacrilato (PMMA) que Lotocki le introdujo durante una cirugía estética de glúteos realizada en 2011 habría provocado una alteración metabólica conocida como hipercalcemia . Esa afección derivó progresivamente en una insuficiencia renal crónica que, con el paso del tiempo, desencadenó otras complicaciones .

La pericia también puso bajo análisis la conducta médica de Lotocki frente a la evolución del cuadro clínico de Luna .

El médico legista Jorge Dri, quien participó del análisis, señaló que uno de los aspectos observados fue un supuesto incumplimiento del deber de actuar una vez que aparecieron las complicaciones. “Es una inacción médica en el seguimiento del cuadro clínico. El doctor Lotocki se ocupó únicamente de la cicatriz y no se ocupó del cuadro clínico general que se estaba generando”.

Dri también sostuvo que existió un período durante el cual un tratamiento adecuado y una intervención médica oportuna podrían haber reducido el avance del daño orgánico. De todos modos, aclaró que será la Justicia la encargada de determinar qué responsabilidad penal corresponde a partir de las conclusiones de los especialistas.

Una pericia clave para la causa

La nueva junta fue solicitada en febrero para ampliar un informe elaborado durante 2025. Participaron diez profesionales de distintas especialidades, entre peritos oficiales, representantes de la defensa y especialistas de la querella. El encuentro se realizó en la Morgue Judicial y se extendió durante aproximadamente dos horas y media.

La primera evaluación había determinado que Luna falleció como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar producido en el contexto de una sepsis, vinculada a una enfermedad granulomatosa gigantocelular provocada por un cuerpo extraño.

Ahora, el nuevo informe profundizó sobre el origen y la evolución del deterioro renal, y estableció una relación entre el material aplicado durante la intervención estética y el cuadro que posteriormente afectó a la modelo.

El documento deberá ser incorporado formalmente al expediente para que el fiscal Pablo Turano y el resto de las partes analicen sus conclusiones.

Turano había solicitado que Lotocki fuera indagado por considerar que existían elementos para atribuirle responsabilidad penal por la muerte de Luna. Sin embargo, la Cámara había dispuesto previamente la realización de esta nueva evaluación médica antes de avanzar con esa instancia.

La situación judicial de Lotocki

Lotocki permanece detenido desde octubre de 2023 y enfrenta además otro proceso por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, fallecido en abril de 2021 luego de una intervención quirúrgica.

En otra causa, en abril de 2025, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó una condena de ocho años de prisión contra el cirujano por estafa y lesiones graves sufridas por varias de sus pacientes, entre ellas Silvina Luna, Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi.

La nueva conclusión médica vuelve a colocar el caso Luna en el centro de la escena judicial. Esta vez, con un informe que apunta directamente al vínculo entre el procedimiento realizado en 2011, el deterioro renal posterior y las complicaciones que terminaron provocando su muerte.