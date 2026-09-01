Tren arrolló a un hombre en Lomas de Zamora y hubo demoras en la línea Roca

Un hombre fue arrollado este martes por un tren de la línea Roca en la estación de Lomas de Zamora y quedó internado en grave estado. El accidente ocurrió a las 16:52, durante la hora pico de regreso hacia el conurbano bonaerense.

Tras el impacto, un servicio de emergencias trasladó a la víctima al Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde ingresó con heridas de consideración. Fuentes de Trenes Argentinos confirmaron que el hombre sobrevivió al episodio y permanecía bajo atención médica.

El incidente provocó una interrupción temporal de la circulación ferroviaria. Durante 43 minutos, los servicios debieron modificar su recorrido mientras se realizaban las tareas correspondientes en el lugar.

La operación comenzó a normalizarse a las 17:35, aunque las demoras y cancelaciones se prolongaron durante un período adicional y afectaron a numerosos pasajeros que regresaban desde la Ciudad de Buenos Aires hacia distintos puntos del sur del conurbano.

Otro accidente con un tren

El episodio se suma a otros accidentes ocurridos en las últimas semanas en el área metropolitana. El 24 de agosto, una mujer de 60 años fue embestida por una formación de la línea Sarmiento en inmediaciones del paso a nivel de la calle Cuzco, en Liniers.

La víctima fue trasladada con politraumatismos al Hospital Santojanni y logró sobrevivir. Días antes, el 20 de agosto, otro hecho tuvo un desenlace fatal en Flores. Un repartidor que circulaba en bicicleta intentó atravesar las vías con la barrera baja y fue atropellado por una formación del Sarmiento, provocándole la muerte.