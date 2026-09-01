Aumentó el transporte en septiembre: cuánto cuesta viajar en colectivo, tren y subte desde hoy

Desde este martes 1° de septiembre rigen nuevos precios para viajar en transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además de las tarifas de colectivos, trenes y subte, también se aplica un aumento en los peajes de las autopistas porteñas.

El boleto de colectivo en el AMBA aumentó entre 4,1% y 4,3%. El ajuste toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, que en julio fue del 2,1%, y suma dos puntos porcentuales.

Rige un nuevo aumento en el transporte público del AMBA. Foto: Archivo MDZ

En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento fue del 4,1% y alcanza a las 28 líneas que realizan sus recorridos exclusivamente dentro de CABA.

Los nuevos valores con SUBE registrada son:

En las líneas de la provincia de Buenos Aires, identificadas con números del 200 en adelante, el aumento fue del 4,3%.

Las tarifas con SUBE registrada quedaron en:

De 0 a 3 km: $1158,97.

De 3 a 6 km: $1303,83.

De 6 a 12 km: $1448,71.

De 12 a 27 km: $1738,45.

Más de 27 km: $2043,84.

Subte: cuánto cuesta el pasaje en septiembre

El boleto del subte aumentó 4% desde este martes y pasó de $1621 a $1753 para los pasajeros que utilizan una tarjeta SUBE nominalizada.

En el caso de quienes viajan con una tarjeta SUBE sin nominalizar, el pasaje tiene un valor de $2541,10.

También rigen estos precios:

Tarifa social: $613,55.

Tarifa estudiantil: $245,42.

Premetro con SUBE nominalizada: $613,55.

Premetro sin SUBE nominalizada: $975,54.

Trenes: cuánto sale el boleto desde septiembre

Las tarifas de los trenes también aumentaron este martes en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

Se trata del último tramo del incremento escalonado autorizado por el Gobierno a mediados de mayo. En comparación con agosto, el ajuste representa una suba del 7%.

Para viajar con una tarjeta SUBE registrada, los nuevos valores son:

Boleto mínimo: $450, antes $420.

Segunda sección, entre 12 y 24 km: $640, antes $590.

Tercera sección, más de 24 km: $790, antes $730.

Peajes: cuánto cuestan en las autopistas de CABA

Los peajes de las autopistas porteñas también aumentaron 4,1% desde este martes. El cálculo utiliza el mismo criterio aplicado a los colectivos: el IPC del mes anterior más dos puntos porcentuales.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa quedó en $4795,42 en horario normal y $6795,90 durante la hora pico.

En las autopistas Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, el peaje cuesta $1997,89 en horario normal y $2825,31 en hora pico.