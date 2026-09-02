Delincuentes interceptaron a un delivery, lo encañonaron y le robaron una moto en Godoy Cruz

La víctima se dirigía a entregar un pedido cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes que lo amenazaron y escaparon con su motocicleta.

Los delincuentes interceptaron a la víctima y le robaron la motocicleta en la que circulaba. (foto ilustrativa).

Un repartidor de 22 años fue asaltado durante la noche del martes en Godoy Cruz mientras se dirigía a entregar un pedido. En plena vía pública, fue interceptado por cuatro delincuentes, quienes lo amenazaron con un arma blanca y le robaron la motocicleta que utilizaba para trabajar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22.30 en inmediaciones de calles Santo Tomás y Talcahuano, cuando el joven circulaba por la zona en cumplimiento de una entrega.

La víctima perdió la motocicleta Los delincuentes abordaron al repartidor y, mediante amenazas, lograron apoderarse de una Mondial 150 cc. Tras concretar el robo, escaparon del lugar.