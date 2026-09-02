"Ni siquiera recuerda el cuchillo": el giro en la defensa de la joven acusada de matar a su novio en Chaco

La defensa de Victoria Cantero , acusada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco el pasado 3 de agosto, busca determinar si la joven atravesó un shock postraumático que podría explicar una supuesta amnesia vinculada con el episodio.

La abogada Celeste Segovia aseguró este miércoles que su clienta presentaría una “amnesia lacunar”, es decir, una pérdida de memoria relacionada con un período concreto. Según explicó en diálogo con Diario Chaco, Cantero tendría recuerdos fragmentados de lo ocurrido, aunque no podría reconstruir toda la secuencia que terminó con la muerte de su pareja.

La hipótesis de la defensa aparece después de que la joven, de 25 años, confesara ante la Policía haber apuñalado a Álvarez Guardia . El hombre, de 29 años, había ingresado el 4 de agosto al hospital Julio C. Perrando con una herida grave de arma blanca en el tórax y posteriormente murió.

Segovia sostuvo que Cantero recordaría algunos momentos de la discusión, pero que existirían fragmentos centrales del episodio que no podría reconstruir. “ Alguna cosa recuerda y otras no ”, explicó la abogada. Entre los aspectos que la joven no tendría presentes estaría el momento relacionado con el arma.

Victoria Cantero, de 25 años, está detenida por el asesinato de su novio, Matías Álvarez Guardia, en Chaco.

“ Ni siquiera recuerda el tema del cuchillo ”, afirmó Segovia. La letrada planteó que esta situación podría estar relacionada con un shock postraumático provocado por el episodio. Por ese motivo, la defensa espera los resultados de las pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar cuál era el estado emocional de Cantero al momento del hecho.

Según la abogada, además, algunos de los recuerdos que actualmente tiene la joven podrían haber sido incorporados posteriormente a partir de información que recibió de otras personas.

Victoria Cantero "comprende la criminalidad de sus actos", según el Instituto Médico Forense. MDZ

La defensa analiza el contexto de la relación

Otro de los ejes de la estrategia será reconstruir qué ocurría entre Cantero y Álvarez Guardia antes del episodio. Segovia señaló que también se evaluará la posibilidad de que la joven presente algún tipo de “síndrome de mujer maltratada”. La defensa sostiene que podría existir un contexto de violencia de género que permita analizar circunstancias extraordinarias de atenuación. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser respaldada por las pruebas que se incorporen a la investigación.

El entorno de ambos había descrito la relación como conflictiva. Familiares de la víctima, según los testimonios difundidos durante la investigación, señalaron que Álvarez Guardia habría sufrido agresiones físicas.

Las llamadas y las pericias sobre los celulares

La investigación también busca establecer qué ocurrió inmediatamente después del episodio. La defensa intenta reconstruir las comunicaciones realizadas desde los teléfonos de la pareja y determinar qué información contienen los dispositivos. Segovia indicó que, de manera preliminar, habría dos llamadas: una que habría realizado Álvarez Guardia al hermano de Victoria y otra que habría efectuado Cantero desde el teléfono de su pareja.

La abogada aclaró que esta información todavía debe ser confirmada mediante la pericia informática de los celulares. Los investigadores también deberán determinar si existe contenido relevante almacenado en los dispositivos.

Mientras avanzan esas medidas, la defensa espera los estudios psicológicos y psiquiátricos que podrían aportar elementos para establecer si las lagunas de memoria mencionadas por Segovia tienen relación con un eventual shock postraumático. La estrategia de la defensa todavía se encuentra en análisis y dependerá de los resultados de las pericias y del resto de las pruebas pendientes. Según estimó Segovia, la investigación podría quedar más definida entre octubre y noviembre.