Denuncian que Victoria Cantero, la joven acusada de matar al novio, tuvo actividad en sus redes desde la cárcel

Mientras continúa la investigación por el crimen ocurrido a principios de agosto en Chaco, en el que murió Matías Julián Álvarez Guardia y por el cual su expareja, Victoria Cantero , está detenida e imputada , el caso sumó un nuevo elemento: los investigadores descubrieron actividad reciente en las redes sociales de la joven .

Según explicó Pablo Vianello, abogado de la familia de la víctima, los movimientos se habrían registrado mientras Cantero permanece detenida, por lo que se investiga quién habría ingresado a sus cuentas desde la cárcel.

Entre los movimientos detectados, la joven de 25 años habría aceptado solicitudes de amistad en su cuenta de Facebook y también habría enviado pedidos a distintas personas.

Los chats de la víctima con un amigo denunciando que era agredido físicamente por Cantero.

La actividad habría sido descubierta por un conocido de la hermana de Matías Álvarez, quien detectó los cambios y alertó a la familia. En diálogo con Radio Libertad, el abogado sostuvo: “ Nos llama poderosamente la atención que las redes sociales de esta chica continúen activas ”.

De todas formas, Vianello subrayó que, si bien detectaron actividad reciente en el perfil, no se puede confirmar con certeza que haya sido la imputada quien accedió a la cuenta o si lo hizo otra persona. Además, explicó que el hecho será informado a la Fiscalía para que intente determinar el origen de los movimientos. La investigación abarcará el acceso a la cuenta, los dispositivos utilizados y las solicitudes aceptadas o enviadas desde el perfil.

Victoria Cantero denunció que también era agredida por Matías Guardia.

Todo esto ocurre en un contexto de fuerte controversia, ya que en los últimos días surgieron versiones sobre supuestos ofrecimientos de dinero a testigos del caso. Por este motivo, para el abogado es clave determinar quiénes accedieron a las cuentas. “Es gravísimo por lo que estamos hablando: hay una testigo encubierta y testigos que dicen que les ofrecieron dinero”, comentó.

La imputación contra Victoria Cantero y las próximas medidas

Victoria Cantero, de 25 años, permanece detenida con prisión preventiva e imputada por homicidio agravado por el vínculo, una acusación que contempla una pena de prisión perpetua. Mientras la defensa sostiene que la joven era víctima de violencia de género y busca incorporar elementos que respalden esa hipótesis, la familia del joven asesinado afirma exactamente lo contrario: que la víctima de violencia era él.

Álvarez Guardia murió el 3 de agosto después de sufrir heridas de arma blanca en la zona del cuello y la clavícula. Para el miércoles 26 de agosto está prevista una junta médica interdisciplinaria, de la que participarán especialistas propuestos por ambas partes. Además, la querella prepara una reconstrucción de la mecánica del ataque y espera los informes finales de las pericias.