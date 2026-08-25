Un recolector de residuos murió aplastado por un camión y detuvieron a su compañero

Un recolector de residuos de la Municipalidad de Fernández en Santiago del Estero murió este lunes tras ser aplastado por la tolva de un camión durante una maniobra de descarga. El hecho ocurrió en un basural del paraje Mistol, en el departamento Robles, y la Justicia investiga las circunstancias del accidente.

La víctima fue identificada como David Manuel Tejeda, de 32 años. Según la información brindada por medios locales, se encontraba junto a otros trabajadores municipales cuando la estructura del camión comenzó a descender y lo aplastó. Los médicos del hospital zonal confirmaron posteriormente que había fallecido en el momento.

En el vehículo también viajaban el chofer Gonzalo Madrid, de 29 años, y los recolectores Mariano Cáceres, de 27, y Juan Miguel Cordero, quien quedó detenido e imputado por homicidio culposo.

El grupo de empleados de la Municipalidad de Fernández había llegado al predio ubicado a unos diez kilómetros de la ciudad para descargar los residuos recolectados durante la mañana.

David murió aplastado cuando la estructura del camión de recolección de suicidios en Santiago del Estero.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas hasta el momento, Cordero era quien manejaba las palancas ubicadas detrás de la cabina del camión. Primero elevó la estructura para permitir la expulsión de los residuos y luego accionó el comando destinado a bajar la tolva.

Fue durante esa maniobra cuando la estructura descendió y aplastó la cabeza de Tejeda, que se encontraba detrás del camión. Los investigadores buscan establecer por qué el trabajador estaba en ese lugar en el momento en que comenzó a bajar la tolva.

Una de las hipótesis que se intenta determinar es si Tejeda había regresado hacia la caja del vehículo para retirar una bolsa de residuos o si se desplazó de manera imprevista durante la operación. Por ahora, no se informó públicamente una conclusión definitiva sobre ese punto.

La Justicia de Santiago del Estero detuvo a un compañero de la víctima

Al advertir lo sucedido, los trabajadores volvieron a subir la prensa del camión. Sin embargo, los médicos que acudieron al lugar determinaron que Tejeda había muerto como consecuencia de las lesiones sufridas durante la maniobra.

El fiscal que interviene en la investigación, Hugo Herrera, dispuso la detención de Cordero y su imputación por el delito de homicidio culposo. Además, ordenó que se realizaran las pericias necesarias para reconstruir la secuencia del accidente laboral.

En el marco de las primeras actuaciones, Cáceres y Cordero les habrían manifestado a los policías que le gritaron a Tejeda para advertirle que saliera de detrás del camión después de que se accionara la palanca que hacía descender la tolva.

La declaración de los trabajadores forma parte de las medidas que deberán ser contrastadas con las pericias y el resto de los elementos incorporados al expediente. La investigación todavía busca determinar con precisión qué ocurrió antes y durante el descenso de la estructura.

Los próximos pasos de la investigación

Madrid y Cáceres deberán prestar declaración para aportar detalles sobre la maniobra de descarga y ayudar a establecer cómo se desarrollaron los acontecimientos. Cordero, en tanto, será indagado en los próximos días.

Los peritos deberán reconstruir las condiciones en las que se encontraba el camión, la posición de los trabajadores y la secuencia de movimientos que terminó con el descenso de la tolva sobre Tejeda.

La investigación también deberá establecer qué circunstancias llevaron a que la víctima permaneciera detrás del vehículo cuando comenzó la maniobra. Hasta el momento, no se informó públicamente de una conclusión definitiva sobre las causas que provocaron que Tejeda quedara expuesto al movimiento de la compactadora.