Femicidio en Concordia: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja de un golpe en la cabeza

La Policía de Entre Ríos detuvo a Leandro José Sigwardt , de 46 años, acusado del femicidio de su pareja, Paola Mercedes Rigoni , de 47. El hombre se presentó durante la madrugada en una Comisaría Sexta de Concordia y a seguró que había discutido con la mujer y que la había golpeado.

A partir de esa declaración, los policías se dirigieron hasta la vivienda ubicada en inmediaciones de Cortada Entre Ríos y Pública 4 , en una zona cercana al barrio La Bianca.

Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a Rigoni inconsciente . Según fuentes cercanas a la investigación, a simple vista la mujer no presentaba lesiones de gravedad y solamente tenía una herida en el labio.

Debido a que no reaccionaba, fue trasladada de urgencia al Hospital Masvernat . Los médicos intentaron reanimarla, pero finalmente confirmaron que había ingresado sin signos vitales y constataron su muerte. La autopsia preliminar realizada posteriormente determinó que la causa de muerte fue una fractura de cráneo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Mauro Jaume , de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Concordia. El funcionario ordenó la detención del acusado y una serie de medidas para determinar cómo ocurrió la agresión.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron prendas pertenecientes a la víctima y al acusado, que serán sometidas a distintos peritajes. Además, los efectivos encontraron una mancha de color rojizo en una de las paredes de la vivienda.

En un primer momento, los investigadores analizaron la posibilidad de que se tratara de sangre. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Rigoni no había sufrido una pérdida de sangre que pudiera explicar la presencia de esa mancha. Por ese motivo, todavía resta determinar mediante los peritajes qué sustancia provocó la marca y cuál fue su origen.

"Estaba todo muy ordenado"

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el estado general de la vivienda. Según fuentes vinculadas al expediente, no se observaron signos evidentes de una pelea: "Estaba todo muy ordenado", señalaron sobre las condiciones en las que encontraron el domicilio.

La ausencia de indicios visibles de una pelea no impidió que la investigación avanzara sobre la hipótesis del femicidio, a partir de la declaración inicial del acusado y del resultado preliminar de la autopsia.

El acusado quedó detenido por femicidio

Sigwardt quedó imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) y permanece alojado en la Jefatura Departamental de Concordia, a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas sea llamado a declarar ante el fiscal que interviene en la causa.

Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de los peritajes realizados sobre las prendas y sobre la sustancia encontrada en la pared, además de las restantes medidas ordenadas para reconstruir las circunstancias en las que murió Rigoni.