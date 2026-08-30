Johana Chacón: memoria, prevención y concientización a 14 años de su desaparición

Al acercarse un nuevo aniversario de la desaparición y femicidio de Johana Chacón , ocurrido el 4 de septiembre de 2012 en Tres de Mayo, Lavalle, sectores de la comunidad buscan mantener viva la memoria y reforzar la concientización en toda la provincia por lo ocurrido hace 14 años.

Es por eso que en ese departamento se realizará una actividad orientada a la prevención de las violencias hacia las infancias y adolescencias. Las jornadas incluirán un encuentro recreativo y de reflexión para niñas, niños y adolescentes, mientras que la exdirectora del colegio al que asistía Johana, Silvia Minoli, desarrollará diferentes charlas de prevención junto a la presentación de su libro “Por ellas, por todas”.

"La idea de mis visitas a los distintos lugares donde me invitan es justamente la prevención, la lucha contra la violencia de género como modo de evitar los femicidios. Johana era una niña de 13 años atrapada en un ámbito de sometimiento y sin abordaje continuo de especialistas. Aunque el caso fue caratulado inicialmente como homicidio porque aún no existía la figura legal, todos y todas sabemos que fue un femicidio”, enfatizó Silvia Minoli

Además, agregó: “Luchamos durante seis años hasta llegar al juicio para saber la verdad. Hoy es un deber (técnicamente, una obligación establecida por ley) de todas las escuelas conmemorar este día para educar, cuidar y prevenir", enfatizó la referente en la causa y autora del libro "Por ellas, por todas".

El acto central conmemorativo para Johana tendrá lugar, precisamente, el viernes 4 de septiembre. Y será a las 17 hs en el Playón Polideportivo de Tres de Mayo (Lavalle). El mismo será organizado por la Dirección de Género del Municipio de Lavalle.

Será un encuentro recreativo y de reflexión donde niños, niñas y adolescentes de Lavalle compartirán los trabajos y producciones realizadas en las aulas para mantener la memoria viva.

En forma paralela y de manera autogestiva, Silvia Minoli llevará adelante durante los primeros días de septiembre una intensa agenda de charlas de prevención, conversatorios y la presentación de su libro "Por ellas, por todas".

Esta recorrida abarcará diversos espacios educativos y comunitarios de la provincia, incluyendo facultades de la UNCuyo como Educación Inicial, Primaria y Social, institutos de formación docente del Este mendocino como el IES de Santa Rosa, escuelas secundarias y centros comunitarios como la Biblioteca Ecuménica Mauricio López.

En cada encuentro, Minoli dialogará con jóvenes y futuros educadores sobre el rol social de las escuelas y la importancia de identificar señales de alerta en casos de abuso, acoso, etc., invocando la Ley 26.061 de “Protección de derechos de niños, niñas y adolescentes” como marco legal a seguir y, por supuesto, haciendo énfasis en la Ley Johana.

ARCHIVO MDZ

La desaparición y el femicidio de Johana

Johana tenía 13 años cuando desapareció en un contexto de extrema violencia de género. Aunque la causa fue judicialmente caratulada como homicidio -ya que la figura del femicidio aún no existía en la legislación argentina-, su caso es reconocido socialmente como uno de los femicidios más emblemáticos de Mendoza. Tras seis años de lucha, se logró condenar al responsable, Mariano Luque, quien actualmente cumple una pena total de 32 años, que incluye también el femicidio de Soledad Olivera.

Este año, además, la conmemoración del emblemático día 4 de septiembre tiene un significado especial: la normativa provincial sancionada en 2014 pasó a denominarse oficialmente Ley Provincial en Memoria de Johana Chacón, estableciendo que todas las instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades deben recordar la fecha mediante actividades pedagógicas y de reflexión. Los materiales audiovisuales y propuestas educativas elaboradas junto a estudiantes están disponibles a través de la plataforma educativa Integrar.