Condenaron a prisión perpetua a Iván Juárez por el femicidio de Malén Ledesma

El jurado popular encontró culpable a Iván Gabriel Juárez por el femicidio de Malén Ledesma, ocurrido en diciembre de 2023 en Luján de Cuyo.

Este viernes, en horas de la tarde, el jurado popular designado para el caso encontró culpable a Iván Gabriel Juárez por el femicidio de Malén Ledesma, ocurrido en diciembre de 2023 en Luján de Cuyo. Debido a esto, el acusado fue condenado a prisión perpetua.

"Imponer la pena de prisión perpetua con costas mas inhabilitación como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de genero, femicidio", señaló la jueza Mónica Romero pasadas las seis de la tarde en el Polo Judicial.

Iván Juárez condenado a prisión perpetua El femicidio de Malén Ledesma El femicidio de Malén Ledesma ocurrió la noche del viernes 8 de diciembre de 2023. La joven de 24 años oriunda de Rawson y que cursaba la Licenciatura en Inglés en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), fue asesinada en plena ruta Panamericana, en la zona de Cacheuta.

Por el hecho fue detenido Juárez, de la misma edad y compañero de estudios de la víctima. Según la reconstrucción del caso, ambos habían pasado la tarde juntos en un espejo de agua de alta montaña y, al regresar, el acusado detuvo la marcha de su camioneta Toyota Hilux blanca a unos 200 metros de un restaurante, presuntamente para orinar. Malén se quedó dentro del rodado.

En ese momento, Juárez habría regresado al vehículo, tomando un cuchillo tipo carnicero con mango rojo y le asestó al menos cuatro puñaladas en el cuello a la joven, quien alcanzó a pedir ayuda antes de desplomarse. Murió a los pocos minutos producto de las heridas.