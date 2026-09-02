Estados Unidos explicó el motivo de la detención del presunto femicida de la modelo argentina Agostina Jalabert

El Servicio de Inmigración de EE.UU. arrestó en Oregón a Juan Manuel Reverter, expareja de la modelo argentina hallada muerta en Playa del Carmen.

El arresto se concretó en el condado de Deschutes, en el estado de Oregón.

El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) confirmó la detención de Juan Manuel Reverter, de 38 años, señalado como el principal sospechoso en la causa por la muerte de la modelo e influencer argentina Agostina Jalabert. El arresto se concretó en el condado de Deschutes, en el estado de Oregón, luego de que las autoridades migratorias detectaran que el acusado residía de forma ilegal en territorio norteamericano al haber excedido el plazo de su visado.

El caso se remonta al 18 de febrero de 2023, cuando Agostina Jalabert, una joven de 31 años nacida en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, fue hallada sin vida en el baño del departamento que compartía con Reverter en la localidad turística de Playa del Carmen, México. En aquel momento, la escena indicaba un ahorcamiento con un cinturón atado al toallero del lavabo, lo que llevó a la familia a denunciar inmediatamente irregularidades en la investigación y apuntar de forma directa a su pareja.

Fuga internacional y captura en Estados Unidos X/@ICEgov Posteriormente al hecho en Quintana Roo, el paradero del acusado se volvió incierto para los investigadores mexicanos y para la familia de la víctima, que sospechaba que se había fugado a países como Canadá o Nueva Zelanda. Sin embargo, los registros oficiales confirmaron que Reverter ingresó legalmente a los Estados Unidos con una visa de visitante: