Vuelco fatal en la autopista Córdoba-Rosario: murió un hombre de 67 años

Un hombre de 67 años murió este miércoles luego de que el utilitario Peugeot Partner que conducía despistara y volcara sobre la banquina de la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Oncativo. En el vehículo también viajaban dos mujeres, de 67 y 73 años, quienes sufrieron heridas y fueron trasladadas a centros de salud de la zona.

El siniestro fatal ocurrió en el kilómetro 621 de la autopista, dentro de la jurisdicción de Oncativo, en el departamento Río Segundo. El vuelco se produjo durante la tarde, aunque las primeras informaciones ubicaron el horario del despiste entre las 13:45 y las 14:30.

Por motivos que todavía no fueron establecidos, el conductor perdió el control del Peugeot Partner mientras circulaba por la mano que conduce hacia Rosario.

El vehículo salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado sobre la banquina. Tras el accidente, se desplegó un operativo para asistir a las tres personas que se encontraban en el rodado.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Oncativo , junto con efectivos de Bomberos Voluntarios de Oliva. También participaron agentes de la Policía Caminera y personal del Corredor Vial.

Trasladaron a los tres ocupantes

Las personas heridas fueron asistidas y derivadas en distintas ambulancias. Dos de ellas fueron trasladadas por unidades de Vittal y del Hospital Municipal San Isidro hacia el nosocomio de Oncativo.

La tercera persona fue llevada en una ambulancia de la Municipalidad de Oliva hasta el Hospital Zonal.

Uno de los ocupantes se encontraba en estado grave. Al llegar al hospital de Oncativo, los médicos constataron su fallecimiento.

La víctima fatal era el conductor del vehículo, un hombre de 67 años, que murió a raíz de las lesiones provocadas por el vuelco. Las dos mujeres, en tanto, sufrieron traumatismos y quedaron bajo atención médica.

Hasta el momento no se determinaron las circunstancias que provocaron que el Peugeot Partner perdiera el control. La investigación busca establecer qué ocurrió antes del despiste y posterior vuelco.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de la doctora Patricia Baulies, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.