Vuelco fatal en San Martín: un hombre perdió el control de su auto y murió

El accidente ocurrió este viernes por la noche sobre el carril Zapata. La Justicia investiga las circunstancias del siniestro.

El vuelco ocurrió este viernes por la noche sobre el Carril Zapata, en Montecaseros.

Un hombre murió este viernes por la noche luego de protagonizar un vuelco sobre el Carril Zapata, en Montecaseros, departamento de San Martín. La víctima falleció en el lugar del siniestro, mientras efectivos policiales trabajaron en la escena para determinar cómo ocurrió el hecho.

Según las primeras actuaciones, el hombre conducía un Volkswagen Gol en sentido este-oeste cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el dominio del vehículo y terminó volcando sobre la banquina norte.

Investigan las causas del accidente Tras el vuelco, personal policial se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del conductor. Por el momento no trascendió la identidad de la víctima.