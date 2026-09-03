La foto que cambió la búsqueda de Mariano Martínez: su madre confirmó que su hijo estaría en Córdoba

La madre de Mariano Martínez , el joven de Berazategui desaparecido el lunes tras haber ido a la Facultad de Arquitectura de la UNLP, confirmó que recibió en las últimas horas una fotografía de su hijo junto con nueva información que indicaría que podría encontrarse en Córdoba. La Policía habría confirmado la identidad del joven de 21 años.

La reciente declaración de Alicia, madre del estudiante, cambió el eje de una búsqueda que durante las últimas horas había estado marcada por versiones, fotografías y testimonios que señalaban que Mariano Martínez podía encontrarse en la provincia de Córdoba. Hasta ese momento, la familia insistía en que no había recibido una confirmación oficial sobre su paradero.

La novedad llegó después de horas de creciente expectativa entre los allegados del joven. Antes de conocerse la declaración de su madre, los familiares habían explicado que recibieron información que indicaba que Mariano podía estar en Córdoba e incluso se mencionó la posibilidad de que se encontrara en una dependencia policial.

Ricardo, tío de Mariano, había señalado que la familia comenzó a escuchar versiones sobre una posible aparición en esa provincia, aunque remarcó entonces que nadie se había comunicado formalmente con ellos. “Es lo que se está rumoreando, que apareció en Córdoba, que está en una comisaría, una dependencia, pero no es nada oficial”, había explicado.

La expectativa era considerable, pero los familiares mantenían la cautela. “Tenemos una alegría inmensa, pero no sabemos si en verdad lo chequeó la fiscalía. Nos dijeron que todavía no lo chequearon. Ojalá que sí”, había expresado Ricardo mientras aguardaban información concreta.

Una de las principales pistas surgió a partir del testimonio de una mujer en Córdoba que habría tenido contacto con Mariano. Según relató la familia, el joven habría llevado un currículum para realizar una fotocopia y posteriormente se habría presentado para buscar trabajo en un comercio de sushi ubicado a pocas cuadras.

El dato llamó la atención de sus familiares porque Mariano había trabajado previamente en un comercio de su padre. Para Ricardo, esa experiencia hacía posible que el joven hubiese decidido presentarse en un negocio para pedir empleo. Sin embargo, la familia no encontraba una explicación para un eventual viaje a Córdoba.

La fotografía que reforzó la hipótesis de que estaba en Córdoba

Antes de conocerse la reciente declaración de Alicia, la propia madre había contado que recibió una imagen de Mariano enviada desde Córdoba. “Me mostraron una foto de mi hijo, la mandó alguien que yo no conozco de Córdoba”, afirmó en ese momento. A partir de esa fotografía había considerado que su hijo efectivamente podía encontrarse en esa provincia.

Gustavo, padre del joven, también explicó que el martes por la noche recibió una fotografía enviada por el jefe de la DDI de La Plata. Según su relato, la imagen correspondía al martes, después de que Mariano hubiera sido registrado anteriormente por cámaras en Constitución.

“Oficialmente no nos contactó nadie”, había señalado Gustavo mientras continuaba la búsqueda. El hombre calificó aquella imagen como “lo más cercano que tenemos hasta ahora” y aclaró que la familia no tiene familiares en Córdoba.

A esa fotografía se sumaba el testimonio relacionado con el currículum que Mariano habría presentado en una casa de sushi. Según la información recibida por la familia, una mujer que trabajaba en una librería habría realizado previamente una fotocopia del documento y posteriormente habría reconocido al joven.

Las horas de incertidumbre antes de la aparición

Durante la búsqueda, Gustavo también había descartado que existiera una discusión familiar previa a la desaparición. Según explicó, Mariano sí le habría comentado ese mismo día a un amigo de la facultad que se sentía mal.

La familia intentó desde el comienzo reconstruir los movimientos del estudiante desde su salida de Berazategui. Durante esas horas, sus allegados remarcaron reiteradamente la diferencia entre las pistas que recibían y la información confirmada oficialmente.

Mientras todavía desconocían dónde se encontraba, Gustavo le había enviado un mensaje público a su hijo: “Mariano, volvé, te estamos esperando. Están tus tías, toda la familia esperando a que vuelvas. Te queremos todos y tenés que volver”.

La reciente afirmación de Alicia de que Mariano apareció representa ahora la principal novedad después de varios días de búsqueda e incertidumbre. Con la información proporcionada hasta el momento, no fueron precisadas las circunstancias de la aparición ni otros detalles posteriores sobre el joven.