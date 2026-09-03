Se fue de la clase porque se sentía mal y no lo vieron más: qué se sabe de Mariano Martínez, el estudiante desaparecido

Mariano Martínez, un estudiante de 21 años de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, es buscado intensamente desde el lunes 31 de agosto, cuando se retiró de la cursada por sentirse mal y no volvió a su casa en Berazategui.

La búsqueda de Mariano Martínez lleva ya varios días sin resultados. El joven, de 21 años, salió el lunes de su casa en Berazategui a las 8 para dirigirse a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, donde debía entregar un trabajo en el que había estado trabajando durante todo el fin de semana. Sin embargo, durante la cursada se sintió mal y decidió retirarse. Desde ese momento, no se conoce su paradero.

El recorrido de Mariano según las cámaras de seguridad Las cámaras de seguridad de la localidad de Punta Lara captaron a Martínez caminando por la zona de la avenida Almirante Brown. Después, el estudiante se dirigió a una parada de la línea de colectivo 275. Mientras subía a la unidad, alrededor de las 14.35, le envió un mensaje a su hermano en el que le pasaba la contraseña de su notebook, algo que llamó la atención de la familia. "Ahí decía que la clave de la notebook era 'paintball', por cualquier cosa, si necesitás", relató Gustavo, su papá. A partir de ese mensaje, la familia intenta determinar si dentro de la computadora hay alguna información que ayude a establecer su paradero.

El seguimiento de las cámaras permitió reconstruir que Martínez regresó hasta La Plata y luego se dirigió a la estación del Tren Roca, donde tomó un servicio con destino a Constitución. Habitualmente debía descender en la estación de Berazategui, pero esa parada no llegó a concretarse.

Por qué la familia se preocupó recién por la noche Según contaron sus padres en diálogo con distintos medios, Mariano solía quedarse dormido durante los viajes en tren, por lo que en un primer momento no se alarmaron. Recién sobre la noche del lunes, al ver que no llegaba a su casa, comenzaron a preocuparse. "Él nunca se quedó sin avisar, no era de quedarse. Alguna vez sí se quedó, fue por algún partido, pero me avisaba", explicaron.

Cómo es Mariano y cómo colaborar con la búsqueda Mariano Martínez tiene 21 años, pelo castaño, piel clara y ojos marrones. En las redes sociales circula un flyer con su búsqueda que está siendo difundido de manera masiva.