Se conoció el video de cómo ingresó el argentino acusado por la masacre en México al domicilio del horror

Una cámara de seguridad registró al argentino Diego Sebastián Rosen dentro del ascensor del edificio donde fueron halladas las víctimas.

Una cámara de seguridad registró a Diego Sebastián Rosen, el argentino detenido e investigado por un asesinato múltiple en México, cuando ingresó al edificio donde posteriormente fueron halladas las víctimas. Las imágenes del ascensor forman parte de las pruebas recolectadas en la causa y permitieron avanzar en la investigación que derivó en su arresto.

Los crímenes ocurrieron el 1° de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La Policía municipal encontró cuatro víctimas dentro de un departamento de una torre residencial ubicada en Zona Esmeralda. Una de las mujeres estaba embarazada de cuatro meses. En el lugar también fue encontrado un menor de 6 años que había sobrevivido. La mascota de la familia fue hallada muerta.

De acuerdo con el parte de la Fiscalía, las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo; su esposa, de 35 años y embarazada; la hija de ambos, de 3 años; y la empleada doméstica, de 21.

El video del argentino antes del asesinato múltiple Las imágenes registraron el ingreso de Diego Sebastián Rosen, señalado como el principal implicado en el caso. El reloj que aparece en el video marca las 17:24. Rosen llevaba una remera negra, una campera tipo cuero, una gorra verde y lentes de sol. También tenía una mochila. Mientras el ascensor avanzaba, el hombre se dio vuelta y miró directamente hacia la cámara de seguridad.

La grabación fue publicada por el medio El Universal y pasó a formar parte de los elementos recolectados en la investigación sobre lo ocurrido dentro del departamento. Las imágenes permitieron ubicar al sospechoso en el edificio donde se produjeron los crímenes. Horas después, la investigación avanzó hasta concretar su detención.