Quién es el empresario argentino detenido en México por el crimen del músico Jonathan Meléndez y su familia

El empresario argentino Diego Rosen fue detenido en México señalado como uno de los presuntos responsables del ataque que terminó con la vida de Jonathan Meléndez y de tres integrantes más de su entorno familiar y laboral . El crimen ocurrió el martes en una vivienda de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, y las autoridades ya arrestaron a dos sospechosos mientras continúan trabajando para establecer el móvil y la responsabilidad individual de cada uno.

El empresario se dedicaba a actividades inmobiliarias y, de acuerdo con medios mexicanos, su nombre aparece asociado a NOMAD Property México, una compañía que ofrece alquileres de propiedades en zonas turísticas como Valle de Bravo y Acapulco . En sus redes sociales solía compartir contenido vinculado a esa actividad comercial, además de publicaciones relacionadas con la Selección argentina.

Sobre Rosen también pesaban denuncias previas por presuntos fraudes , aunque hasta el momento no trascendió si esos antecedentes tienen alguna relación con la causa que investiga el crimen múltiple.

Uno de los ejes de la investigación pasa por reconstruir el tipo de relación que existía entre el empresario detenido y el músico asesinado. Las primeras versiones difundidas en México indican que ambos estaban conectados por negocios vinculados al rubro inmobiliario, y los investigadores consideran esa cercanía un dato clave para entender cómo se desarrolló el ataque.

Según informó la Fiscalía del Estado de México, los hechos tuvieron lugar entre aproximadamente las 17.30 y las 19.40 del martes 1 de septiembre, y en el operativo se identificó la participación de dos hombres. El organismo señaló que los sospechosos habrían utilizado el vínculo de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas para poder ingresar a la vivienda, una hipótesis que explicaría por qué no se encontraron signos de que alguna puerta o acceso hubiera sido forzado. La investigación continúa en curso y todavía resta determinar qué rol específico cumplió cada uno de los detenidos dentro de la propiedad.

Cómo fue el crimen del músico y su familia

El ataque se produjo dentro de una vivienda de Atizapán de Zaragoza, donde Jonathan Meléndez se encontraba junto a su esposa —que cursaba un embarazo de cuatro meses—, su hija de tres años y una trabajadora doméstica. Las cuatro personas murieron durante el hecho, y la mascota de la familia también fue hallada sin vida y maniatada.

De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía, dos de las víctimas estaban atadas al momento del ataque, y tanto ellas como la nena presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. La cuarta víctima recibió un disparo en la espalda. El único sobreviviente fue el hijo de seis años del músico, que estaba en la vivienda cuando llegaron las autoridades.

Tras el crimen, un operativo conjunto permitió la detención de Rosen y de otro hombre, ambos señalados como sospechosos y puestos a disposición de la Justicia mexicana. Además, se conocieron imágenes de cámaras de seguridad donde se observa a uno de los sospechosos acercándose a la propiedad, vestido con campera negra, gorra, anteojos de sol y una mochila. Por el momento no existe una sentencia judicial que establezca responsabilidades, y los investigadores continúan trabajando para reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar el móvil del múltiple crimen.