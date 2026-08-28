Mendoza ratifica su jerarquía y vuelve a meterse entre los cuatro mejores del Argentino

La Borravino volvió a demostrar por qué es una de las grandes protagonistas del fútbol de salón nacional. Mendoza goleó 7-2 a Trelew por los playoffs del Argentino de Selecciones y consiguió nuevamente meterse entre los cuatro mejores del certamen, que se disputa en el noreste del país. El equipo dirigido por Armando Corvalán mostró autoridad, contundencia y un juego sólido para sacar adelante una instancia decisiva.

Desde el comienzo, Mendoza dejó en claro que no estaba dispuesta a pasar sobresaltos. Apenas habían transcurrido 30 segundos cuando Gastón Fernández apareció para marcar el 1-0 y abrir el camino de una victoria que, con el correr de los minutos, se transformaría en goleada.

El conjunto mendocino mantuvo una presión alta y no le dio espacios a Trelew para acomodarse en el partido. Facundo Castro y Valentín Piozzini fueron los encargados de ampliar la diferencia, mientras que antes del descanso llegaron los tantos de Gaspar Batiz y Gonzalo Abrego para establecer un contundente 5-0.

Con semejante ventaja, Mendoza manejó el complemento con inteligencia. La Borravino reguló el esfuerzo y comenzó a pensar en lo que viene, aunque todavía hubo tiempo para que Piozzini volviera a marcar y que Torres aportara su gol para completar el 7-2 definitivo. Los goles mendocinos fueron convertidos por Gastón Fernández, Facundo Castro, Valentín Piozzini —en dos oportunidades—, Gaspar Batiz, Gonzalo Abrego y Torres.

La diferencia final no solo reflejó la contundencia ofensiva de Mendoza, sino también la superioridad que mostró durante buena parte del encuentro. Trelew consiguió descontar en dos oportunidades, pero nunca logró poner en riesgo una clasificación que la Borravino había encaminado prácticamente desde el primer minuto.

La Borravino en el debut. Prensa Fefusa

Ahora, Comodoro Rivadavia

Con el pasaje a semifinales asegurado, Mendoza ya tiene nuevo desafío. La Borravino enfrentará a Comodoro Rivadavia este viernes 28 de agosto, desde las 19, por un lugar en la gran final del Argentino. El encuentro será transmitido por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón a través de su canal de YouTube.

Del otro lado de la llave también habrá un duelo por un lugar en la definición: Caleta Olivia y Corrientes se enfrentarán buscando convertirse en el otro finalista. Así, Mendoza vuelve a estar entre los cuatro mejores y mantiene firme el objetivo de pelear hasta el final por un nuevo título nacional.

La Borravino, que ya había cerrado la fase de grupos invicta y como protagonista, volvió a responder en el momento decisivo. Ahora tendrá otra prueba de máxima exigencia ante Comodoro Rivadavia, pero llega con confianza, goles y la ilusión intacta. Mendoza avanza a paso firme y está, una vez más, en semifinales.