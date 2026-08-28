Sábado en Mendoza: los 3 planes para que tu dia sea inolvidable
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este sábado 1 de agosto. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este sábado en Mendoza?
- Noche de clásicos eternos: la fiesta que estabas esperando para terminar agosto. Canciones de los años ochenta, noventa y dosmil.
Dónde: Centro cultural La Báscula (Av. Bartolomé Mitre - 1ª sección)
Horario: 19:00 horas
Entradas: $6.000 en este link
- Rock Circus: Tres bandas, tres identidades y una nueva noche para celebrar la potencia del rock mendocino. Rock Circus vuelve al Godoy Cruz.
Dónde: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
Horario: 21:00 horas
Entradas: $10.000 en este link
- De vida o muerte: ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Existe un destino escrito? ¿Y si todavía estás a tiempo de cambiar el tuyo? Descubrí las respuestas entre situaciones desopilantes, personajes distópicos y una historia que te va a hacer reír a carcajadas.
Dónde: Teatro Imperial (Pescara 323, Maipú)
Horario: 22:00 horas
Entradas: $22.000 en este link