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Mdz Show

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Sábado

Sábado en Mendoza: los 3 planes para que tu dia sea inolvidable

¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Qué hacer este sábado en Mendoza. / Archivo MDZ&nbsp;

Qué hacer este sábado en Mendoza. / Archivo MDZ 

Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.

En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este sábado 1 de agosto. Tomá nota y no te quedes en casa.

¿Qué hacer este sábado en Mendoza?

  • Noche de clásicos eternos: la fiesta que estabas esperando para terminar agosto. Canciones de los años ochenta, noventa y dosmil.

Dónde: Centro cultural La Báscula (Av. Bartolomé Mitre - 1ª sección)

Horario: 19:00 horas

Entradas: $6.000 en este link

  • Rock Circus: Tres bandas, tres identidades y una nueva noche para celebrar la potencia del rock mendocino. Rock Circus vuelve al Godoy Cruz.

Dónde: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

Horario: 21:00 horas

Entradas: $10.000 en este link

  • De vida o muerte: ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Existe un destino escrito? ¿Y si todavía estás a tiempo de cambiar el tuyo? Descubrí las respuestas entre situaciones desopilantes, personajes distópicos y una historia que te va a hacer reír a carcajadas.

Dónde: Teatro Imperial (Pescara 323, Maipú)

Horario: 22:00 horas

Entradas: $22.000 en este link

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