El posteo de Franco, el joven que desapareció tras ver el eclipse, que encendió las alarmas

Un posteo de despedida que Franco Krikor Alderete Tchobanian, de 18 años, publicó en sus redes sociales encendió las alarmas entre familiares y fue determinante para que comenzar su búsqueda . El joven desapareció durante la madrugada de este viernes, luego de salir a cenar con un amigo y dirigirse hacia la zona de Palermo y Recoleta para observar el eclipse .

La situación fue advertida por una amiga de Franco, quien durante la mañana se comunicó con la familia después de encontrar la publicación. “Nos despertó una amiga de él que vio un posteo suyo despidiéndose en redes sociales. Ahí empezamos la búsqueda”, relató Carlos, su padre del corazón .

La preocupación aumentó cuando los familiares revisaron la habitación del joven y encontraron dos cartas debajo de su almohada . Desde entonces, se desplegó un operativo para intentar establecer dónde se encuentra y reconstruir sus últimos movimientos.

Según el relato de la familia, Franco había salido de su casa para cenar con un amigo. Luego, ambos se trasladaron hasta el puente peatonal ubicado frente a la Facultad de Derecho , uno de los puntos desde los que observaron el fenómeno astronómico.

Una vez terminado el eclipse, Franco acompañó a su amigo hasta una parada de colectivos situada frente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) , sobre avenida Figueroa Alcorta.

Ese habría sido uno de los últimos lugares donde fue visto. Desde allí, el joven debía regresar a su domicilio, ubicado en la zona de avenida Santa Fe y Paraná, pero nunca llegó.

El último contacto con su familia

Durante las primeras horas de la madrugada, Franco todavía mantenía comunicación con sus familiares. Carlos contó que ambos intercambiaron mensajes hasta la 1.20.

Después de ese momento, el teléfono del joven quedó apagado y la familia perdió todo contacto con él.

La publicación en redes y las dos cartas encontradas posteriormente hicieron crecer la preocupación y llevaron a sus allegados a radicar la denuncia por la desaparición.

Dónde buscan a Franco

La denuncia fue presentada en la Comisaría Vecinal 2-B de la Policía de la Ciudad, mientras se intenta reconstruir el recorrido que realizó durante las últimas horas en las que estuvo en contacto con sus allegados.

Al momento de desaparecer, Franco llevaba una mochila y su DNI. Vestía pantalón de vestir negro y un suéter negro.

La búsqueda se concentra especialmente en Recoleta, Palermo y las inmediaciones del puente peatonal frente a la Facultad de Derecho, donde estuvo durante la madrugada.

La familia pidió colaboración a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero. Para brindar datos, se encuentra disponible el teléfono 11-6535-8656.