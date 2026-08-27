Esta noche llega el eclipse lunar: la hora exacta del evento y dónde habrá telescopios para verlo gratis

Faltan pocas horas para uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026. Este jueves 27 de agosto, la Luna protagonizará un eclipse parcial que podrá observarse de principio a fin desde toda la Argentina. En Buenos Aires, además, habrá telescopios para ver el evento en vivo.

El eclipse comenzará a las 22.24 del jueves 27 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra de la Tierra. Esta primera etapa será tenue y puede resultar difícil de distinguir a simple vista, ya que el satélite apenas perderá parte de su brillo habitual.

Faltan pocas horas para el eclipse lunar que se verá en la noche del jueves y madrugada del viernes.

La parte más evidente llegará a las 23.34, cuando comience el eclipse parcial. En ese momento, la sombra más oscura de la Tierra, conocida como umbra, empezará a avanzar sobre la superficie lunar.

El máximo del eclipse será a la 1.13 de la madrugada del viernes 28 de agosto. Para esa instancia, la Luna estará casi completamente cubierta por la sombra terrestre y con tonos rojizos, anaranjados o cobrizos.

La fase parcial terminará a las 2.52, mientras que el fenómeno completo finalizará a las 4.01, cuando la Luna abandone por completo la penumbra.

Dónde ver el eclipse lunar con telescopios

En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales puntos para observar el fenómeno será el Planetario Galileo Galilei, en los Bosques de Palermo.

Los jardines del Planetario abrirán desde las 23, con entrada libre y gratuita y sin necesidad de reservar previamente.

En el evento habrá:

Radio abierta: con música e intervenciones de los divulgadores del Planetario.

Telescopios: la observación empieza alrededor de la medianoche y es por orden de llegada.

Pantalla gigante: se proyecta en vivo la imagen captada por los telescopios.

Mapping: show de imágenes proyectadas durante la jornada.

Actividades inclusivas: entre las 23 y la 1, con propuestas para personas con discapacidad.

Además, la programación incluirá explicaciones sobre las distintas etapas del eclipse y sobre cómo se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

La observación con los telescopios finalizará a las 3 de la madrugada. Como el acceso será por orden de llegada, se recomienda presentarse con anticipación.

¿Por qué le dicen “Luna de Sangre”?

Aunque este eclipse no será total, la Luna podría adquirir tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas durante su máximo. Esto ocurre porque la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite.

La atmósfera filtra parte de la luz azul y deja pasar con mayor facilidad los tonos rojizos, que son los que pueden iluminar la superficie lunar durante el eclipse. Por eso, popularmente, estos fenómenos reciben el nombre de “Luna de Sangre”.

En este caso, sin embargo, no toda la Luna quedará cubierta por la sombra terrestre, ya que se trata de un eclipse parcial.