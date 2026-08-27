Por qué el eclipse de esta noche se verá de color rojo

El eclipse lunar de este jueves ofrecerá una imagen particular: gran parte de la Luna adquirirá tonos rojizos y cobrizos. La explicación está en la atmósfera.

Durante la noche de este jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto se podrá observar un eclipse lunar parcial profundo desde la Argentina y buena parte del continente americano. Aunque la Luna entrará en la sombra de la Tierra, no desaparecerá por completo: una gran parte de su superficie podrá adquirir un llamativo tono rojizo.

La NASA explica que el fenómeno ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados y nuestro planeta se interpone entre ambos. En esta oportunidad, la Luna no ingresará completamente en la zona más oscura de la sombra terrestre, por lo que técnicamente será un eclipse parcial. Sin embargo, en el momento máximo, el 96,3% del disco lunar estará dentro de la umbra de la Tierra.

¿Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse? La explicación del color está en la propia atmósfera terrestre. La luz del Sol que parece blanca está formada en realidad por distintos colores. Cuando atraviesa la atmósfera, las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan con mayor facilidad. En cambio, las tonalidades rojas y naranjas consiguen atravesarla de manera más directa.

El color rojo del eclipse se produce porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite el paso de las tonalidades rojas y naranjas. Shutterstock Parte de esa luz rojiza se curva al atravesar la atmósfera y termina llegando hasta la superficie de la Luna, incluso cuando nuestro planeta bloquea la luz directa del Sol. Es un efecto similar al que provoca los colores rojos y anaranjados que aparecen durante un amanecer o un atardecer.

Por ese motivo, en lugar de quedar completamente negra, la zona de la Luna cubierta por la sombra puede adquirir un aspecto rojo, naranja o cobrizo. La intensidad exacta tampoco puede conocerse de antemano: la cantidad de polvo, nubes o partículas presentes en la atmósfera terrestre puede hacer que el tono resulte más oscuro o más intenso.