Las imágenes más destacadas del eclipse parcial de Luna que se vio alrededor del mundo

La Luna llena de agosto, también conocida como luna del esturión, iluminó el cielo la noche del jueves.

Como ventaja adicional, el Sol, la Tierra y la Luna se alinearon para crear un eclipse parcial visible en algunas partes del mundo.

Los observadores meteorológicos de la BBC capturaron impresionantes fotografías del espectáculo celestial, que alcanzó su punto máximo antes del amanecer en Reino Unido.

Durante un eclipse lunar parcial, la Tierra pasa entre el Sol y la Luna, lo que hace que la Luna se desplace temporalmente hacia la sombra de la Tierra.

Solo una parte de la Luna penetró en la sección más oscura de esa sombra, conocida como umbra, por lo que no quedó completamente aislada de la luz solar.

La luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se dispersa: las longitudes de onda azules más cortas se dispersan con mayor facilidad, mientras que una mayor cantidad de luz roja de longitud de onda más larga llega a la Luna.

Estas longitudes de onda se reflejan luego de vuelta hacia la Tierra, lo que le da a la Luna eclipsada su color rojizo.

BBC WeatherWatchers/Yen Milne Vista del eclipse lunar parcial en Petersfield, Hampshire.

BBC WeatherWatchers/Martin B Los cielos despejados permitieron a Martin B. en Kent disfrutar de una vista sin obstáculos.

BBC WeatherWatchers/Omesh Luna llena posada sobre las copas de los árboles en Denham, Buckinghamshire.

BBC WeatherWatchers/Frances B La Luna poniéndose en Guildford, Hampshire.

¿Por qué se llama la Luna del esturión?

Al igual que las demás lunas llenas a lo largo del año, recibe su nombre de fenómenos naturales que ocurren aproximadamente en la misma época.

Históricamente, a las lunas llenas se les han dado apodos para ayudar a la gente a llevar la cuenta del tiempo y a controlar el cambio de las estaciones.

La luna llena de agosto recibe su nombre de la época del año en que los peces esturiones son abundantes en los ríos de Norteamérica.

La próxima luna llena, el 26 de septiembre, se llama luna de la cosecha o luna del maíz, ya que es la época del año en que tradicionalmente se recolectan las cosechas.

Sin embargo, en Reino Unido, el calor extremo de este verano boreal ha provocado que la cosecha se haya adelantado este año para muchos.

Fatih Kurt/Getty El eclipse parcial también fue visible en otras partes del mundo, como por ejemplo en Ankara, Turquía.

Lorenzo Di Cola/Getty Desde Calascio, Italia, se observa un eclipse lunar parcial sobre la fortaleza de Rocca Calascio.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC