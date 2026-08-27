Las imágenes del hipnótico universo de puntos y espejos que creó la artista japonesa Yayoi Kusama

Utilizando colores brillantes, formas, patrones y reflejos, la artista japonesa Yayoi Kusama, quien falleció a los 97 años en Tokio, creó mundos inmersivos extraordinarios que han deleitado a millones de personas en todo el mundo.

Kusama surgió como parte del movimiento pop art, y formó parte de un selecto grupo de artistas cuya obra se popularizó entre el público masivo, atrayendo multitudes a exposiciones desde Tokio hasta Nueva York y Londres.

Sus característicos lunares cubrían galerías enteras y esculturas gigantes. La artista también utilizaba espejos y luces para crear el efecto de formas y patrones que se desvanecían en el infinito.

Kusama afirmó que de niña tenía alucinaciones con puntos y luces, y que utilizó esas visiones en su arte a partir de la década de 1960.

Kusama logró un gran reconocimiento internacional después de representar a Japón en la Bienal de Venecia en la década de 1990.

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En la imagen de arriba, aparece dentro de una de sus Salas de Espejos Infinitos en París en 2001, y en la inferior, junto a la también artista japonesa Yoko Ono en Sídney en el 2000.

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Expuso en reconocidas instituciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Tate Modern de Londres y el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio.

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En 2017, los propios visitantes colocaron más de 800.000 stickers de lunares en una sala blanca (y hasta en sus propios rostros) en el Museo Hirshhorn del Instituto Smithsonian en Washington D.C.

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La retrospectiva de Kusama en la Tate Modern en 2012 fue seguida por una instalación de sus habitaciones de espejos infinitos en el mismo lugar a partir de 2021, que atrajo a un público numeroso y fue prorrogada varias veces.

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En 2023, se instaló una figura gigante de Kusama que se alzaba imponente sobre la tienda insignia de Louis Vuitton en los Campos Elíseos de París.

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Sus figuras, formas y animales gigantes llenaron los estudios Aviva de Manchester cuando el recinto abrió sus puertas en 2023.

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Desde Manchester hasta Melbourne: sus puntos también fueron un éxito en la ciudad australiana hace dos años.

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Había vivido voluntariamente en un hospital psiquiátrico durante décadas y en el comunicado oficial sobre su muerte se informó que "siguió pintando hasta sus últimos días sin soltar jamás el pincel y continuó explorando el amor eterno y el alma eterna".

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC