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Las imágenes del hipnótico universo de puntos y espejos que creó la artista japonesa Yayoi Kusama

Kusama era conocida por crear mundos inmersivos extraordinarios que deleitaban a millones de visitantes.

BBC Mundo

Una exposición de Yayoi Kusama en el Museo Ludwig de Colonia, Alemania.
Una exposición de Yayoi Kusama en el Museo Ludwig de Colonia, Alemania. AFP via Getty Images
Kusama falleció en un hospital el pasado 14 de agosto, según un comunicado de su compañía.
Kusama falleció en un hospital el pasado 14 de agosto, según un comunicado de su compañía. Getty Images
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Utilizando colores brillantes, formas, patrones y reflejos, la artista japonesa Yayoi Kusama, quien falleció a los 97 años en Tokio, creó mundos inmersivos extraordinarios que han deleitado a millones de personas en todo el mundo.

Yayoi Kusama con su caracteristico pelo rojo y su ropa de puntos de colores, en este caso una camisa negra con puntos rojos y una pañoleta blanco y negro con puntos de esos dos colores.
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Kusama falleció en un hospital el pasado 14 de agosto, según un comunicado de su compañía.
Un visitante de la galería se encuentra en una sala con espejos que contiene muchos círculos de colores brillantes y sus reflejos.
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Kusama surgió como parte del movimiento pop art, y formó parte de un selecto grupo de artistas cuya obra se popularizó entre el público masivo, atrayendo multitudes a exposiciones desde Tokio hasta Nueva York y Londres.

Una instalación de Kusama: un espacio oscuro con muchos pequeños puntos de colores en el aire y reflejos de puertas iluminadas con figuras en silueta.
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Sus característicos lunares cubrían galerías enteras y esculturas gigantes. La artista también utilizaba espejos y luces para crear el efecto de formas y patrones que se desvanecían en el infinito.

Julia Fox con un elaborado vestido blanco mirando a la cámara y reflejada en los espejos en una habitación con paredes rojas y esculturas redondas gigantes cubiertas de manchas blancas.
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Kusama afirmó que de niña tenía alucinaciones con puntos y luces, y que utilizó esas visiones en su arte a partir de la década de 1960.

Fotografía en blanco y negro de Yayoi Kusama en 1967 pintando a una joven en bikini en un festival de arte corporal en Provincetown, Massachusetts.
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Kusama logró un gran reconocimiento internacional después de representar a Japón en la Bienal de Venecia en la década de 1990.

Yayoi Kusama en 2001, sentada en el suelo de una de sus salas de instalación, rodeada de cientos de pequeñas luces de colores y espejos.
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En la imagen de arriba, aparece dentro de una de sus Salas de Espejos Infinitos en París en 2001, y en la inferior, junto a la también artista japonesa Yoko Ono en Sídney en el 2000.

Yoko Ono apoyada en Yayoi Kusama mientras habla con ella en el año 2000.
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Expuso en reconocidas instituciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Tate Modern de Londres y el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio.

Una obra de arte con un estampado rojo y blanco llena la foto, con una mujer mirándola en el borde.
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En 2017, los propios visitantes colocaron más de 800.000 stickers de lunares en una sala blanca (y hasta en sus propios rostros) en el Museo Hirshhorn del Instituto Smithsonian en Washington D.C.

Una visitante de la galería posa frente a una pared cubierta de puntos multicolores en el último día de la exposición Yayoi Kusama: Infinity Mirrors en el Museo Hirshhorn del Instituto Smithsonian, el domingo 14 de mayo de 2017.
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La retrospectiva de Kusama en la Tate Modern en 2012 fue seguida por una instalación de sus habitaciones de espejos infinitos en el mismo lugar a partir de 2021, que atrajo a un público numeroso y fue prorrogada varias veces.

Una instalación de Kusama que incluía numerosos espejos redondos que mostraban el rostro de la misma joven, en la Tate Modern de Londres en 2014.
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En 2023, se instaló una figura gigante de Kusama que se alzaba imponente sobre la tienda insignia de Louis Vuitton en los Campos Elíseos de París.

Exterior de la tienda Louis Vuitton con el logotipo y una figura artificial gigante de Yayoi Kusama inclinada sobre el tejado, aparentemente colocando lunares multicolores en el edificio.
Reuters

Sus figuras, formas y animales gigantes llenaron los estudios Aviva de Manchester cuando el recinto abrió sus puertas en 2023.

Una serie de grandes esculturas coloridas de lunares en una galería oscura que incluyen un gato, una niña y pelotas.
Reuters
En una galería oscura se exhiben gigantescas esculturas luminosas de color rosa con forma de tentáculos, cubiertas de manchas negras, donde los visitantes se ven empequeñecidos por su tamaño.
BBC

Desde Manchester hasta Melbourne: sus puntos también fueron un éxito en la ciudad australiana hace dos años.

Un visitante de la galería, borroso, frente a una pared blanca y una escultura cubierta de manchas multicolores.
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Había vivido voluntariamente en un hospital psiquiátrico durante décadas y en el comunicado oficial sobre su muerte se informó que "siguió pintando hasta sus últimos días sin soltar jamás el pincel y continuó explorando el amor eterno y el alma eterna".

Kusama en silla de ruedas, con el pelo rojo y ropa de lunares negros y amarillos, frente a grandes pinturas multicolores.
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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC

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