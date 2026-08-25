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Las imágenes que reflejan el dolor y la rabia en Kenscoff, la localidad de Haití donde bandas criminales asesinaron a 47 personas en una sola noche

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití confirmó los hechos y dijo que las cifras podrían aumentar.

BBC Mundo

https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g7ed0g3xzo
Reuters

"Una noche de terror".

Eso vivió un grupo de familias desplazadas el domingo luego de que una banda armada desplegó una incursión nocturna en la localidad de Kenscoff, una zona montañosa al sureste de Puerto Príncipe.

El ataque dejó al menos 47 muertos y 22 heridos.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití confirmó los hechos y dijo que las cifras podrían aumentar.

De acuerdo con el relato del alcalde, Massillon Jean, "los bandidos irrumpieron en un campamento de desplazados instalado en una iglesia".

"Ejecutaron a varias personas. Hay muertos y decenas de heridos. Algunas personas fueron secuestradas por los criminales", agregó la autoridad, quien recalcó que "las búsquedas continúan" y que "algunas personas siguen desaparecidas".

De acuerdo a testigos citados por France 24, la redada fue contenida por agentes policiales, generándose enfrentamientos.

El gobierno de Haití condenó los hechos y comprometió reforzar la seguridad en la zona.

"Kenscoff no será abandonado", afirmó la oficina del primer ministro en redes sociales.

Haití se enfrenta a una prolongada crisis política, económica y de seguridad, que se ha agudizado en los últimos años.

Las bandas criminales han tomado el poder de varias zonas del país caribeño y han desplazado a alrededor de 1,5 millones de personas a localidades del interior, según Organización Internacional para las Migraciones.

Pese al despliegue de de una fuerza internacional de seguridad aprobada por las Naciones Unidas, no se ha logrado contener la crisis.

En medio de ese contexto, los haitianos se preparan para celebrar elecciones el 13 de diciembre de 2026.

La gente reacciona tras un ataque armado en la zona de Kenscoff, Haití, el 24 de agosto de 2026. Entre 30 y 40 personas perdieron la vida en un ataque perpetrado por una banda durante la noche en Kenscoff, según la organización haitiana de derechos humanos RNDDH.
EPA/Shutterstock
Vecinos protestaron tras el ataque ocurrido este domingo.
Unos vecinos empujan los restos de un coche durante una protesta contra la inseguridad tras una redada mortal llevada a cabo durante la noche por una banda armada, en las afueras de Puerto Príncipe, en Kenscoff (Haití), el 24 de agosto de 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder
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La gente llora junto a los cadáveres de las personas asesinadas durante una redada nocturna llevada a cabo por una banda armada, en las afueras de Puerto Príncipe, en Kenscoff (Haití), el 24 de agosto de 2026. REUTERS/Patrice Noel
Reuters
Familiares lloran a sus seres queridos, cuyos cuerpos quedaron tirados en la vía pública.
Unas mujeres lloran junto al cadáver de una persona asesinada durante una redada nocturna llevada a cabo por una banda armada, en las afueras de Puerto Príncipe.
Reuters
La gente reacciona tras un ataque armado en la zona de Kenscoff, Haití, el 24 de agosto de 2026.
EPA/Shutterstock
Unas personas en moto pasan junto a un vehículo calcinado en la zona de Kenscoff, Haití, el 24 de agosto de 2026.
EPA/Shutterstock
En el lugar quedaron vestigios de automóviles que fueron quemados durante el ataque.
Las personas llevan consigo sus pertenencias mientras huyen de sus hogares tras una redada mortal llevada a cabo durante la noche por una banda armada, en las afueras de Puerto Príncipe.
Reuters
Parte de la comunidad decidió huir de la zona tras la redada.

FUENTE: BBC

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