Imputaron a un policía mendocino por una grave denuncia y ahora la causa podría ser archivada: los motivos

Una grave denuncia contra un policía mendocino comenzó a investigarse días atrás en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual . La presentación fue realizada por la hija de una expareja del funcionario, quien lo acusó de haberla fotografiado desnuda cuando era menor de edad. Pese a que el efectivo fue imputado , ahora la causa podría ser archivada.

La información a la que accedió MDZ sostiene que, a mediados de agosto, una chica se presentó en la Oficina Fiscal Guaymallén N°2 y manifestó sus intenciones de radicar una denuncia contra un auxiliar de la Policía de Mendoza , con prestación de servicios en la Comisaría 36° de Las Heras .

Ante las autoridades judiciales, la joven relató que hace unos seis años su madre se encontraba en pareja con el miembro de la fuerza provincial, con quien convivían en un domicilio de Guaymallén . En ese contexto, siempre de acuerdo con la versión de la denunciante, el efectivo le tomó fotos mientras se encontraba desnuda en la ducha.

Tras recepcionar la denuncia, el policía fue citado a presentarse en esa sede judicial del distrito guaymallino de Villa Nueva, inicialmente con la finalidad de extraerle las fichas dactilares y ponerlo en conocimiento sobre las medidas que se estaban desarrollando en el marco del expediente que se inició en averiguación de los hechos expuestos por la hija de su excónyuge.

De esa manera, el lunes 28 del mes pasado el funcionario público se presentó en la Oficina Fiscal que funciona en el edificio de la Comisaría Novena y terminó siendo imputado por producción de material de abuso y explotación sexual infantil , por la causa en la que tomó intervención el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Flavio D'Amore .

Más allá de la acusación en su contra, la parte acusadora no tomó ninguna medida privativa de la libertad en su contra y pudo continuar con su vida de forma normal, aunque se le fijó como condición presentarse ante la Justicia cada vez que se le solicitara.

La denuncia se recepcionó en la Oficina Fiscal que funciona en la Comisaría Novena de Guaymallén. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

No obstante, tras ese paso procesal, se volvió a citar a la denunciante para ratificar su presentación, pero la chica manifestó frente a las autoridades que no deseaba instar la acción penal, indicaron las fuentes judiciales consultadas.

Así las cosas, al tratarse de una causa de instancia privada, en caso de que la parte presuntamente afectada no tenga intenciones de continuar con el proceso, lo más probable es que el expediente se encamine al archivo de las actuaciones, agregaron.

En paralelo, al efectivo se le inició un sumario administrativo en la Inspección General de Seguridad (IGS). No obstante, debido a la particular situación en la que se encuentra la investigación, no se le impusieron sanciones preventivas y continuaba ejerciendo sus funciones.