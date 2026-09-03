Golpe al contrabando: descubrieron un circuito desde Paraguay e incautaron mercadería por $1.500 millones

La Policía de la Ciudad realizó allanamientos en depósitos del conurbano bonaerense y Puerto Iguazú tras una extensa investigación sobre un circuito de contrabando.

La Policía de la Ciudad incautó mercadería valuada en $1.500 millones durante una serie de allanamientos en el conurbano bonaerense y Puerto Iguazú, Misiones, en el marco de una investigación sobre una organización internacional dedicada al contrabando. El circuito investigado comenzaba con el ingreso de productos desde Paraguay y continuaba con su traslado hacia Buenos Aires para su posterior distribución.

Cómo funcionaba el circuito de contrabando investigado La investigación comenzó en octubre de 2025, después de que un ciberpatrullaje detectara en redes sociales ofrecimientos de artículos de marcas falsificadas y productos de procedencia dudosa. A partir de la investigación, los efectivos llegaron a dos galpones ubicados en San Martín y Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Según la pesquisa, esos lugares funcionaban como centros de recepción de los camiones que llegaban desde Misiones con la mercadería. Desde esos depósitos, los artículos eran derivados a negocios y ferias o se ofrecían a través de redes sociales.

Qué incautaron en los allanamientos del Conurbano Durante los procedimientos en territorio bonaerense, la Policía secuestró 918 neumáticos, indumentaria, calzado, vasos y recipientes térmicos, productos de tabaco, garrafas, equipos de aire acondicionado, bicicletas y llantas. También fueron encontrados perfumes, lentes, cámaras de seguridad, auriculares, artículos de bazar, teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la investigación.

Los agentes hallaron además un camión tractor, dos semirremolques y dos camionetas que, según la investigación, estaban destinados a la logística de la organización. La Dirección General de Aduanas quedó a cargo de la clasificación de los elementos incautados, que posteriormente fueron trasladados a depósitos fiscales. El valor de lo secuestrado únicamente en los dos puntos del conurbano bonaerense alcanzó los $1.017.500.000.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) y el grupo especial de investigaciones DIOC de la Policía de la Ciudad, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad y de la Dirección General de Aduanas. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal y Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N°4 de Gonzalo Acuña.