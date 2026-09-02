Tiroteo en Mineápolis: al menos un muerto y seis heridos, entre ellos dos policías

El gobernador de Minnesota confirmó el despliegue de agentes estatales para colaborar con la Policía local tras el episodio registrado este miércoles.

Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas este miércoles tras un tiroteo ocurrido en el centro de Mineápolis, Minnesota, Estados Unidos. Entre las personas alcanzadas por los disparos hay dos policías, según informaron medios locales. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona y agentes federales se sumaron al procedimiento.

El episodio ocurrió en las inmediaciones del 15 East de la calle Grant, aparentemente dentro de un edificio residencial. La Policía de Mineápolis informó que había "varias víctimas, incluyendo dos policías", mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar y trasladaban a los heridos.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó el operativo a través de un mensaje publicado en X. "Mi equipo de seguridad pública está respondiendo a un tiroteo en el centro de Mineápolis esta tarde. Los agentes estatales están sobre el terreno para apoyar a la Policía local y compartiremos más información a medida que esté disponible", señaló.

Grateful to law enforcement actively working to ensure the safety of our neighbors in Downtown Minneapolis this afternoon.



Minnesota is praying for our first responders. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) September 2, 2026 Dos policías fueron alcanzados por los disparos De acuerdo con información difundida por KSTP, uno de los agentes recibió disparos en el estómago y el otro fue alcanzado en una pierna. Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros médicos para recibir atención. Un representante de Hennepin Healthcare confirmó al canal Fox que siete personas ingresaron al hospital como consecuencia del tiroteo.

La presencia de fuerzas federales también se hizo notar en la zona. Agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) fueron desplegados en el lugar para colaborar con las autoridades locales en el operativo y la investigación del hecho.