Nicolás Maduro pidió desestimar el caso en Estados Unidos y alegó inmunidad soberana

La defensa de Nicolás Maduro pidió este miércoles a la Justicia de Estados Unidos que desestime el caso penal contra el depuesto presidente de Venezuela y argumentó que cuenta con inmunidad soberana . El planteo fue presentado ante el tribunal de Nueva York que lleva adelante la causa y contempla además un pedido específico contra el cargo de narcoterrorismo .

El abogado Barry Pollack presentó dos mociones ante el juez Alvin Hellerstein. En la primera solicitó que se desestime la totalidad de la acusación por considerar que Maduro está protegido por la inmunidad soberana. En la segunda, planteó que, si ese pedido no prospera, se retire únicamente el cargo de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. Permanece detenido en un penal de Nueva York desde su captura en Caracas, ocurrida el 3 de enero, mientras la Justicia estadounidense avanza con el proceso en su contra.

En la primera presentación, Pollack sostuvo que un tribunal estadounidense no tiene jurisdicción para procesar a Maduro porque lo considera un "jefe de Estado de facto". Según la defensa, los hechos que fundamentan los cargos "consiste en actos atribuibles a los cargos oficiales" y están vinculados con las "facultades del Estado".

"El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (...). Tiene derecho a ambas", señaló el abogado en el escrito.

Nicolás Maduro pide desestimar su caso en Estados Unidos y alega “inmunidad soberana” La defensa de Nicolás Maduro solicitó este miércoles a un tribunal federal de Nueva York desestimar el caso penal en su contra, argumentando que el exmandatario venezolano goza de… pic.twitter.com/wQRym9e3Wx

La defensa también pidió que el caso sea cerrado "con perjuicio", una fórmula que impediría en la práctica que pueda volver a presentarse la misma acusación contra Maduro.

La defensa cuestionó el cargo de narcoterrorismo

La segunda moción apunta específicamente contra el cargo de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo. Pollack argumentó que el tribunal tampoco tiene jurisdicción sobre esa acusación y sostuvo que el cargo no fue formulado correctamente de acuerdo con la legislación estadounidense.

El abogado afirmó que el cargo "pretende acusar a un ciudadano extranjero" por una "conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional". Además, sostuvo que la acusación no establece su "intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses" y que "no está dentro de la autoridad del Congreso para regular".

Nicolás Maduro permanece detenido en Nueva York mientras avanza el proceso penal en su contra. X/@NicolasMaduro

La presentación de la defensa se produjo en la fecha límite establecida por el juez Hellerstein para que Maduro expusiera sus argumentos sobre la inmunidad soberana. La Fiscalía de Estados Unidos tendrá hasta el 2 de octubre para responder a las mociones, previsiblemente en rechazo a los planteos.

Cuándo será la próxima audiencia de Maduro

La audiencia destinada a analizar estas cuestiones fue programada para el 17 de noviembre, antes del inicio del juicio. Por el momento, el proceso está previsto para comenzar en junio de 2027, aunque antes deberán resolverse los planteos presentados por la defensa.

El propio Maduro difundió el pasado domingo fotografías tomadas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), en Nueva York. En las imágenes aparece vestido con pantalón y sudadera grises y realiza el signo de la victoria.

En paralelo, la defensa de Cilia Flores, esposa de Maduro, presentó un planteo similar para solicitar que se desestimen los cargos en su contra. Su abogado, Mark Donnely, sostuvo que Flores "comparte" la inmunidad soberana de Maduro en su condición de primera dama de Venezuela y citó antecedentes judiciales estadounidenses relacionados con esposas de jefes de Estado, entre ellos los casos de Imelda Marcos, Rania de Jordania y Paloma Cordero de la Madrid.