Testimonio clave: una joven dijo que recibió el currículum de Mariano Martínez, el estudiante desaparecido en La Plata

Una pieza clave se sumó a la búsqueda del joven de 21 años Mariano Martínez desaparecido este lunes. Sofía, la joven que recibió su currículum en un local de sushi de Córdoba, relató cómo fue el encuentro con el estudiante, qué le contó sobre su llegada a la provincia y cuáles fueron los detalles que le llamaron la atención durante esa conversación.

El testimonio de Sofía aporta nuevos elementos para reconstruir los movimientos de Mariano Martínez . Según contó, el joven le dijo que hacía poco tiempo que estaba en Córdoba, que buscaba trabajo y que también se encontraba estudiando Arquitectura, una información que la joven recordó luego de enterarse de que era buscado por su familia.

“Me dijo que hace poco que estaba en Córdoba, que quería buscar trabajo, que estaba en la facultad también de Arquitectura”, relató Sofía al reconstruir el breve intercambio que mantuvo con Mariano. El joven se había acercado para dejar un currículum con ánimos de encontrar trabajo, de acuerdo al testimonio de la joven.

Sin embargo, hubo un detalle del documento que le generó dudas. Según explicó, en el currículum aparecía el nombre de una mujer tachado. Ante esa situación, Sofía decidió preguntarle directamente por qué figuraba de esa manera. Mariano le respondió que su hermana se había confundido al preparar el documento y había colocado el nombre de ella por error.

La joven también recordó una actitud que le quedó marcada después de conocer la búsqueda. “Se lo notaba nervioso en ese momento”, aseguró. Aun así, aclaró que cuando estuvo frente a él lo vio en buenas condiciones. Esa percepción se volvió especialmente importante para Sofía luego de conocer los videos de la familia y dimensionar que la persona con la que había hablado era el joven que estaban intentando localizar.

El mail que rebotó y el mensaje de Sofía para la madre de Mariano

Otro de los datos que llamó la atención surgió cuando intentaron utilizar la información de contacto incluida en el currículum. De acuerdo con el relato de Sofía, el encargado quiso enviar un correo electrónico a la dirección que Mariano había dejado, pero el mensaje rebotó. “No sabía si era de él porque cuando el encargado le quiso mandar el mail rebotaba”, explicó.

Según su testimonio, el currículum terminó posteriormente en manos de la Fiscalía que se encuentra a cargo del caso. La joven aseguró que descubrir que había tenido contacto con Mariano le provocó una fuerte impresión: “Cuando me enteré que era él y todo esto me re puse nerviosa, fue un shock”.

Sofía también contó que intentó comunicarse con la madre de Mariano después de verla en un video llorando y pidiendo noticias de su hijo, aunque no pudo establecer contacto con ella. Finalmente, dejó un mensaje para la familia: “No sé si lo encontraron o no, espero que lo encuentre, que esté tranquila, que yo lo vi bien”.

El relato de Sofía se suma así a la información que intenta reconstruir los pasos de Mariano en Córdoba. Su testimonio permite conocer de primera mano cómo se presentó el joven, qué dijo sobre sus planes y qué elementos despertaron dudas posteriormente. Por el momento, el dato más concreto aportado por la joven es que lo vio personalmente y que, pese a haberlo notado nervioso, aseguró haberlo visto bien.