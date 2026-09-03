Imputaron al changarín que manejaba borracho y mató a un peatón en Maipú: definen si pasará o no a prisión

La fiscal de Tránsito Giselle Lana imputó la tarde de este jueves a Kevin Ismael Choqu e , el changarín de 34 años atropelló y mató a un peatón mientras conducía alcoholizado el miércoles en Maipú . En las próximas horas, se definirá si pasará o no a la cárcel por el accidente que provocó la muerte de Sergio Antonio Oro Barre .

Tal como lo adelantó MDZ , Choque se encontraba sumamente complicado en el expediente por el alto nivel de alcohol en sangre que presentaba al momento del siniestro y también por darse a la fuga tras impactar a la víctima con su vehículo.

Por eso, mientras la presentante del Ministerio Público Fiscal (MPF) aguardaba por los resultados de diversos peritajes, imputó a Choque por el delito de homicidio culposo doblemente agravado por darse a la fuga y por conducir con una alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre .

Ahora resta conocer qué medida adoptará la fiscalía con respecto de Choque, ya que todavía no se había definido su situación procesal. En ese sentido, analizaban un posible traslado a un penal provincial o que acceda a la detención domiciliaria o la libertad mediante el pago de una fianza, confiaron las fuentes judiciales consultadas.

El fatídico hecho se produjo alrededor de las 6.30 del miércoles, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un Peugeot negro que circulaba a alta velocidad y de manera peligrosa por el interior del barrio 25 de Mayo , en Rodeo del Medio.

A partir de esa advertencia, una movilidad policial se desplazó hacia la zona de calles Libertador y María Auxiliadora, por donde había pasado minutos antes el vehículo denunciado. Al llegar, los efectivos encontraron una situación mucho más grave: el Peugeot había atropellado a un peatón y el conductor había escapado.

La víctima era Oro Barre, quien sufrió graves lesiones como consecuencia del impacto. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y constató su muerte. Fuentes vinculadas al caso señalaron que presentaba fracturas en el cráneo, el macizo facial y el fémur izquierdo.

Lo detuvieron después de la fuga

Tras el accidente se montó un operativo para localizar al conductor del Peugeot. Finalmente, los efectivos lograron encontrarlo sobre calle Triángulo, en Fray Luis Beltrán.

El sospechoso fue identificado como Kevin Ismael Choque, un changarín de 34 años, originario de Chuquisaca, Bolivia, y radicado desde hace años en Maipú.

Cuando fue localizado, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre. Frente a ese resultado, se ordenó su aprehensión y el secuestro del vehículo.

El Peugeot quedó a disposición de la investigación y fue sometido a los peritajes correspondientes por parte de Policía Científica, mientras la fiscalía busca establecer con precisión la mecánica del siniestro que terminó con la muerte de Oro Barre.