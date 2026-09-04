Juego online ilegal: el Banco Central compartirá datos para bloquear transferencias

El Banco Central anunció en las últimas horas que pondrá a disposición de bancos y billeteras virtuales información gratuita para que puedan elaborar perfiles de riesgo que permitan la detección de cuentas vinculadas con actividades de juego ilegal. Son medidas de control a las transferencias para frenar el flujo hacia plataformas de apuestas no autorizadas.

Según el BCRA, "la información contribuirá a la detección temprana de cuentas que podrían ser utilizadas para canalizar fondos hacia cuentas vinculadas con actividades de juego ilegal ".

De esta manera, las entidades operadoras podrán trabajar, "facilitando la identificación de patrones transaccionales inusuales" en los movimientos de los usuarios.

Esta detección temprana impedirá que las cuentas bancarias o virtuales actúen como intermediarias para financiar apuestas sin la autorización correspondiente. Así lo informó el BCRA en un comunicado oficial.

La entidad indicó que la entrega de estos datos se llevará a cabo bajo un "tratamiento confidencial y responsable de la información". El objetivo es consolidar un "esquema de prevención que articula información, tecnología y cooperación entre los actores del sistema nacional de pagos".

Respecto a los procedimientos específicos, la normativa establece que, basándose en la información pública provista, "los administradores elaborarán un perfil de riesgo de fraude de cada persona", que será transferido "sin cargo a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP)".

Los bancos y las billeteras virtuales aplicarán dicho perfil "en el monitoreo transaccional, en las altas de clientes y en la revisión periódica" que realizan en cumplimiento de las "reglas sobre conozca a su cliente (KYC)".

Este proceso tendrá "una implementación gradual" para conformar "una herramienta que brinda una visión sistémica, complementando y enriqueciendo los modelos de análisis" que operan en el sistema nacional de pagos.