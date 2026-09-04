Reservas del Banco Central: la compra de dólares vuelve a crecer y marca similitudes entre Milei y Macri

El clima social, económico y financiero viene espesándose desde hace meses, no es ninguna novedad, y por ello, quizás, no extrañe que, en julio pasado, en medio del Mundial de Fútbol, 1,7 millones de personas decidieran comprar dólares . Se trata del segundo mayor registro de compradores de dólares de la era Milei , el máximo fue en setiembre del año pasado con 1,8 millones.

Según los datos del Banco Central (BCRA) , en julio individuos y familias realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por US$2.916 millones.

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por u$s3.319 millones), mientras que 697.000 vendieron (ventas brutas por US$404 millones). Pero, además, se registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por US$546 millones.

Por su parte, las empresas y sociedades realizaron ventas netas de billetes y egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por US$169 millones y US$149 millones, respectivamente.

Con relación a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos que sumaron unos US$3.000 millones (se excluyen compras por US$150 millones de personas que compraron billetes y luego transfirieron divisas al exterior), el BCRA estima que US$1.000 millones quedaron depositados en bancos locales y US$1.000 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que US$900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de Servicios y otros corrientes realizados con tarjetas.

Por su parte, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por US$29 millones.

Flujo de divisas

Ahora bien, ¿la compra neta de divisas y billetes, es mucho, es poco? Sin intentar emitir un juicio de valor, lo cierto es que en lo que va del 2026 la compra neta de billetes y divisas sin fines específicos ya superan los US$16.000 millones, o sea, a razón de US$2.285 millones mensuales, promedio.

Sin duda, un número significativo, más allá de que el canal comercial esté convalidando un elevado flujo de divisas, al igual que el canal financiero.

Para tener una referencia, en los tres primeros años de Cambiemos esta salida de divisas casi sumó US$59.500 millones mientras que en el caso de La Libertad Avanza casi US$46.200 millones. Como restan computar los últimos cinco meses del año, suponiendo que se mantenga la tendencia habría que sumar otros US$11.430 millones aproximadamente, así el 2026 daría US$57.630 millones. Muy similar a lo de Macri.

Si se tomaran solo los segundos y terceros años, ya que se supone que el primero fue el de implementación de reformas y cambios, en el caso de Macri la salida de capitales suma US$49.600 millones mientras que con Milei -tomando solo los primeros siete meses- US$48.440 millones, o sea, muy parecido.

Por lo tanto, tanto en el caso de Macri como de Milei, incluso en sus mejores meses de mandato, la salida de capitales ha sido insoslayable. Entonces, sin haber logrado reeducar al ahorrista argentino, tanto para que apueste al peso como para que inyecte en la economía los dólares atesorados, la compra y fuga de dólares sigue siendo, como señala un conocido economista, “un deporte nacional”.

Oferta y demanda

Solo basta imaginar cómo serían los números en una situación de crisis. Al respecto, vale la experiencia de Macri en 2019, cuando se fueron US$27.215 millones, apenas 1,2% más que en el año anterior. Vale recordar que la crisis comenzó precisamente en 2018.

Todo esto hace pensar, por un lado, cómo sería la demanda de billetes y divisas en caso de turbulencias, sobre todo con miras al año electoral 2027, sino también si el sector externo empieza con problemas. De ahí que no sea un tema menor. Incluso, por otro lado, vale pensar dónde estaría el precio del dólar si estos millones de argentinos no compraran mensualmente.

Para dimensionar la gravitación de los números de compra neta de billetes y divisas, vale explicar que la cuenta financiera del Sector Privado no Financiero del Balance Cambiario del BCRA registró un déficit de US$2.266 millones en julio. Según explica el BCRA, este resultado se debió principalmente por las compras netas de billetes y transferencias de divisas sin fines específicos por US$3.143 millones, parcialmente compensadas por los Ingresos netos de préstamos financieros y líneas de crédito por US$573 millones.

Adicionalmente, se registraron ingresos netos de Inversión de portafolio de no residentes por US$3.113 millones que, a su vez, tuvieron como contrapartida operaciones de canje por transferencias con el exterior. En consecuencia, esta operatoria, dice el BCRA, tuvo un impacto neutro en el resultado de la cuenta financiera del Sector Privado no Financiero y un impacto positivo en la del sector público.

Cabe explicar que las operaciones de canje consisten en acreditaciones de ingresos de divisas del exterior a cuentas locales en moneda extranjera y/o débitos de los fondos depositados en las mismas para su transferencia al exterior.