El riesgo país perforó los 500 puntos y el dólar operó a la baja: a cuánto cerraron en Wall Street y la City porteña

El riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos y cerró la jornada en 494 unidades , después de registrar una baja de nueve puntos. Al mismo tiempo, el mercado cambiario mostró movimientos dispares: el dólar mayorista retrocedió hasta $1.508 , mientras que el dólar blue avanzó hasta $1.545.

El indicador elaborado por JP Morgan terminó así por debajo de una referencia clave para el mercado financiero argentino. La mejora se produjo en una jornada en la que los bonos soberanos en dólares subieron 0,4% en promedio , tanto entre los Bonares como entre los Globales.

Estuvo acompañada por una mejora en la cotización de los bonos soberanos argentinos en dólares , que finalizaron con una suba promedio del 0,4% .

En paralelo, los activos argentinos tuvieron un comportamiento dispar. El S&P Merval cayó 1,6%, hasta los 3.058.093 puntos, luego de tres jornadas consecutivas de subas. Entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, YPF avanzó 2,8%, hasta US$52,41, mientras que Grupo Galicia perdió 0,8% y Vista Energy cayó 3,1%.

La rueda del dólar tuvo un volumen operado de US$904 millones , uno de los montos más elevados del año. "El volumen operado hoy en el segmento de contado es el segundo más alto del año, después del registrado el 24 de abril pasado ", precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Durante la jornada, el mayorista llegó a tocar los $1.510, pero luego una marcada oferta presionó sobre la cotización y la llevó nuevamente hacia la zona de apertura, entre $1.508 y $1.509, según explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En el segmento minorista, el dólar bajó $5, un 0,3%, y cerró a $1.530 para la venta en el Banco Nación. En lo que va de 2026, acumula una suba de $50, equivalente al 3,4%. El Banco Central informó que el promedio del dólar minorista en las entidades financieras fue de $1.529,42 para la venta y $1.477,98 para la compra.