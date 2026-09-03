El vicepresidente del Banco Central aseguró que la mora de las familias llegó a su máximo y pidió renegociar las deudas

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning , advirtió que las altas tasas de interés que enfrentan las familias son uno de los principales factores detrás del aumento de la mora crediticia y planteó que los bancos deberían avanzar en refinanciaciones con menores costos y plazos más largos.

Durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) , realizada en Puerto Iguazú, el funcionario sostuvo que la respuesta a los incumplimientos debe surgir de acuerdos entre las entidades financieras y sus deudores: " Las soluciones reales son las que atacan la causa raíz y no atentan contra el acceso al crédito ”,

Werning ubicó al costo del financiamiento en pesos como uno de los factores centrales para explicar la situación de los hogares. En particular, comparó la evolución de las tasas que pagan las empresas con las que enfrentan las familias.

Según explicó, después del salto de tasas registrado durante el shock cambiario de las elecciones de 2025, los bancos redujeron rápidamente las tasas reales que cobraban a las compañías.

El funcionario vinculó esa evolución con una menor percepción de riesgo político, expectativas favorables sobre reformas y perspectivas de remonetización y acumulación de reservas . De acuerdo con su exposición, el costo financiero de las empresas quedó en torno a un quinto del nivel que había alcanzado durante el período de mayor incertidumbre.

En ese contexto, sostuvo que la mora empresarial se mantuvo acotada. Incluso señaló que actualmente es menor que durante el último ciclo de expansión del crédito privado durante la era de Mauricio Macri.

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central Foto: IAEF

Por qué las familias tienen una mayor mora crediticia

El escenario fue diferente para los hogares. Según Werning, la reducción del costo financiero fue considerablemente menor en ese segmento. El vicepresidente del BCRA señaló que las tasas para las familias bajaron apenas una cuarta parte respecto del máximo registrado durante la etapa electoral y que todavía representan tres cuartos de aquel pico.

“Las tasas de interés son altas y esas tasas de interés altas inducen a la mora porque son impagables en términos reales para muchos”, afirmó. Werning también vinculó parte del problema con las decisiones que tomaron personas que esperaban una aceleración de la inflación o una devaluación después de las elecciones.

De esta manera, marcó una diferencia entre la evolución del crédito destinado a empresas y el otorgado a familias: mientras las compañías tuvieron un alivio mayor en el costo financiero, los hogares continuaron enfrentando tasas elevadas.

El pedido del BCRA a los bancos

El vicepresidente del Banco Central cuestionó la estrategia de las entidades financieras que, según su planteo, buscan recuperar las pérdidas generadas por las carteras morosas mediante el cobro de intereses más altos a las familias.

"En la medida que haya bancos que quieran compensar el costo de la mora, de las pérdidas en que incurrieron, no con capital sino cobrándole mucho más a las familias, la probabilidad de generar un círculo virtuoso de repago de crédito es muy baja”, sostuvo. Frente a esta situación, Werning planteó que los bancos deberían absorber las pérdidas con sus propios recursos y renegociar los créditos bajo condiciones que permitan sostener los pagos.

Según el funcionario, las entidades que reconozcan las pérdidas y busquen recuperar lo posible podrían aplicar a las familias una política de tasas similar a la que implementaron con las empresas.

¿Cuál es la propuesta para reducir la mora de las familias?

La propuesta de Werning consiste en avanzar en refinanciaciones con tasas de interés más bajas y plazos más extensos para que los deudores puedan sostener los pagos.

El vicepresidente del BCRA remarcó que no se trata de una solución que deba surgir de una intervención del Estado, sino de un acuerdo entre las partes: "Es una solución entre privados, entre los bancos y los deudores".

El funcionario también señaló que el volumen de refinanciaciones aumentó con fuerza. Según su análisis, ese crecimiento podría anticipar una futura reducción de la mora, aunque aclaró que la evolución dependerá de las condiciones que las entidades financieras ofrezcan a los deudores.